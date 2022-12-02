NAVI, ASUS та Artline збирають кошти на підтримку України

2 декабря 2022 г., 12:25

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За заявою ASUS, компанія разом із багаторазовими чемпіонами міжнародних кіберспортивних змагань командою NAVI і національним виробником комп’ютерів Artline розігрують ігровий монітор і потужний ПК в унікальному патріотичному дизайні.



Для участі в розіграші необхідно зробити донат на спеціальній сторінці акції, а всі зібрані гроші буде передано на благодійність у рамках платформи UNITED24.



Особливості ігрового ПК та монітора, що розігруються



Потужний ігровий комп’ютер ARTLINE Gaming U24 Edition в унікальному патріотичному дизайні:



- відеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Edition;



- процесор AMD Ryzen 9 5900X;



- материнська плата ROG Strix X570-I Gaming;



- модулі пам’яті Kingston Fury Beast RGB DDR4-3200 16GB x2.







Ігровий монітор ROG Swift 360Hz PG259QN:



- найшвидший монітор із частотою оновлення екрана 360 Гц, орієнтований на кіберспортсменів і вибагливих геймерів;



- IPS-панель формату Full HD;



- підтримка технології адаптивної синхронізації NVIDIA G-SYNC;



- оригінальний дизайн у геймерському стилі серії ROG.





Збір коштів проводиться на окремій сторінці до 4 грудня 2022 року (включно). Щоб стати учасником розіграшу, потрібно зробити донат у розмірі 250 грн і вказати свою адресу електронної пошти в полі «Відправник». Можна зробити будь-яку кількість донатів чи великий донат, кратний 250 грн. Що більше донатів, то більше шанс виграти ПК та монітор.



Сам розіграш пройде у форматі лотереї. Участь у ньому можуть взяти користувачі, які перебувають на території України (окрім тимчасово окупованих територій).

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