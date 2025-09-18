Google допоможе Мінекономіки у проведенні цифрової трансформації

18 сентября 2025 г., 10:25

0

Tweet

В Мінекономіки провели зустріч із делегацією компанії Google.

Серед іншого обговорювався подальший розвиток державної системи електронних дозволів «єДозвіл» - з модулем штучного інтелекту для попередньої перевірки документів в заяві працює на базі технології Gemma. А також підготовку єдиної цифрової екосистеми ринку праці, в якій модуль АІ допоможе роботодавцям і шукачам в пошуку, а державі — в аналітиці ринку праці.

Серед тем зустрічі була інтеграцію національної платформи GRIT (державний сервіс попереджень про мінну небезпеку) із Google Maps та Waze для формування безпечних маршрутів у деокупованих регіонах без розкриття чутливої інформації.

У фокусі зустрічі також було створення сприятливих умов для розвитку в Україні інфраструктури штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (AI/HPC), зокрема шляхом залучення інвестицій у генеруючі потужності (атомна енергетика, малі модульні реактори, відновлювані джерела зі зберіганням) та розвиток дата-центрів.

Серед домовленостей - спільні програми з цифрових і підприємницьких навичок для малого та середнього бізнесу, із фокусом на ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і жінок-підприємиць (старт — жовтень 2025 року).

Заступник Міністра з цифрової трансформації Олександр Циборт зазначив: «Модуль штучного інтелекту у “єДозвіл” уже допомагає зменшувати помилки в заявках і пришвидшує розгляд. Наступний крок — єдина цифрова екосистема ринку праці “ОБРІІ”, яка дасть людям персоналізовані підказки щодо навчання та працевлаштування із захистом персональних даних за замовчуванням».

Представники Google наголосили на готовності розвивати ініціативи, що поєднують цифрові інновації та соціальну підтримку: «Для нас пріоритет — корисні та безпечні сервіси, навчання підприємців і підтримка спільнот, зокрема ветеранів, ВПО та жінок-підприємиць», — зазначили у делегації.

Склад делегації Google: Аннет Кробер-Ріль, віцепрезидентка з урядових відносин та публічної політики у Європі; Маркус Жадотт, віцепрезидент Google Cloud з урядових відносин та публічної політики; Марта Послад, директорка з публічної політики та взаємодії з урядами у Центрально-Східній Європі та трансатлантичному напрямі; Марчін Красуський, керівник з урядових відносин і публічної політики Google Cloud у Центрально-Східній Європі; Тетяна Лукинюк, директорка Google Україна; Анна Булах, керівниця з урядових відносин та публічної політики Google Україна.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI