Світові поставки ноутбуків зростуть на 2,2% у 2025 році

Попри виклики, пов'язані з геополітичною напруженістю та невизначеністю тарифів, світовий ринок ноутбуків демонструє ознаки відновлення. За даними аналітичної компанії TrendForce, у 2025 році очікується, що глобальні поставки ноутбуків зростуть на 2,2% порівняно з минулим роком і перевищать 180 млн одиниць. Це зростання частково зумовлене розширенням виробничих потужностей у Південно-Східній Азії, оскільки ноутбуки, вироблені в цьому регіоні, продовжують мати нульові тарифи при експорті до США.

Як зазначають аналітики, раніше ланцюги постачання почали переорієнтовуватися в цей регіон у відповідь на тарифні заходи адміністрації Дональда Трампа. Це призвело до поступового нарощування виробничих потужностей. Особливий імпульс ринок отримав у другому кварталі 2025 року, показавши зростання поставок на 9,5% порівняно з попереднім кварталом. Це стало можливим завдяки нульовим тарифам на імпорт до США, а також завдяки політиці субсидування в Китаї та освітній програмі GIGA School 2.0 у Японії.

Згідно з прогнозом TrendForce, до третього кварталу поточного року ноутбуки залишатимуться звільненими від тарифів, що дозволить зберегти позитивну динаміку з очікуваним зростанням поставок на 7,5%.

Південно-Східна Азія перетворюється на основну виробничу базу ноутбуків за межами Китаю. Значні інвестиції Dell та Apple у В'єтнамі прискорили формування там кластера ланцюга постачання, що, своєю чергою, привабило й інші бренди. За прогнозами TrendForce, частка В'єтнаму у світовому виробництві ноутбуків стрімко зросте до 13,5% у 2025 році.

Іншим важливим центром є Таїланд, де HP вже налагодила виробничі лінії у партнерстві з Quanta та Inventec. Завдяки сприятливій політиці уряду та стратегічному географічному положенню, частка Таїланду у глобальному виробництві ноутбуків, за оцінками, досягне 6,7% у 2025 році. Крім того, локалізація виробництва в Індії, Індонезії та Бразилії, що підтримується державними закупівлями та освітніми програмами, також відіграватиме важливу роль. За оцінками TrendForce, частка цього локалізованого виробництва становитиме 3,7% від загальносвітового обсягу у 2025 році.

Аналітики підсумовують, що у 2025 році ринок ноутбуків буде підтриманий стабільними циклами оновлення та освітніми проєктами. Розширення виробничих потужностей у Південно-Східній Азії стане ключовим фактором, який допоможе ринку нівелювати торговельні ризики та забезпечити зростання.

