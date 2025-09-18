Wacom One 14 — новий 14-дюймовий перовий дисплей

18 сентября 2025 г., 11:45

Компанія Wacom оголосила про випуск Wacom One 14, новітнього перового дисплея в серії Wacom One. Розроблений як привабливий перший крок у світ цифрової творчості, Wacom One 14 підключається до ПК, Mac або Chromebook і надає творчим новачкам баланс простоти, продуктивності та вартості. Він підходить для початківців художників, ентузіастів і візуальних мислителів, щоб малювати, робити начерки, редагувати фотографії, додавати анотації або досліджувати нові творчі можливості.





Wacom One 14 має 14-дюймовий IPS-дисплей Full HD з покриттям антивідблиску та захистом від відбитків пальців, дозволяючи користувачам зосередитися на своїй творчій роботі. Він також використовує пряме з'єднання, щоб мінімізувати паралакс, забезпечуючи природне відчуття малювання, схоже на папір. Більший екран надає творчим новачкам достатньо місця для малювання, створення ескізів та ілюстрацій, при цьому перовий дисплей залишається компактним і легким — його вага становить 750 грамів, що робить його зручним для перенесення або встановлення. Дисплей забезпечує надійну передачу кольорів для творів мистецтва, фотографій і практичних завдань.



Технологія пера Wacom, заснована на більш ніж 40-річному досвіді, забезпечує комфортне та надійне використання пера з низькою затримкою та природним розпізнаванням нахилу, що допомагає початківцям у цифровій творчості насолоджуватися природним досвідом малювання з самого початку. Перо Wacom One Standard, що входить до комплекту, не потребує батарейок, є легким та оснащене двома кнопками, що налаштовуються. Wacom One 14 також сумісний із перами сторонніх виробників від таких відомих брендів, як Staedtler, LAMY і Dr. Grip, що дає користувачам свободу вибору захоплення та стилю, який вони віддають перевагу.



Налаштування просте завдяки одному кабелю USB-C, якщо комп'ютер підтримує DisplayPort Alt Mode або Thunderbolt 3/4, що забезпечує живлення, передачу відео та даних, тож користувачі можуть швидко розпочати роботу. Для комп'ютерів, що не мають сумісного порту USB-C, додатковий конвертер Wacom дозволяє підключатися через порти HDMI, USB-C та живлення. Wacom One 14 працює з Windows 10 або новішої версії, macOS 13 або новішої версії та Chromebook.



Wacom One 14 постачається з універсальним пакетом творчих додатків, що дозволяє користувачам одразу розпочати творчість. Clip Studio Paint Pro, Magma і Concepts підтримують малювання та створення коміксів. Passpartout 2 додає веселий, інтерактивний художній досвід. Foxit PDF Editor підтримує навчання, роботу та повсякденні завдання, а Skillshare надає доступ до онлайн-уроків від творчих професіоналів. Разом ці інструменти дають творчим новачкам та ентузіастам свободу досліджувати свою творчість з першого дня.



"Wacom One 14 створений для людей, які роблять свої перші кроки в цифровому малюванні та ілюстрації", — сказав Кодзі Яно (Koji Yano), старший віцепрезидент Creative Experience Unit у Wacom. "Поєднуючи більший екран і перевірену технологію пера таким чином, щоб творчим новачкам було легко почати, він дає користувачам впевненість насолоджуватися творчістю з першого дня".



Wacom One 14 буде доступний цієї осені в електронному магазині Wacom і в деяких роздрібних продавців по всьому світу.

