Годовой оборот VMware превысил 10 млрд долл.

28 февраля 2020 г., 15:25

Компания VMware представила результаты за четвертый квартал своего 2020 финансового года.

Чистая квартальная прибыль без учета GAAP составила 868 млн долл., или 2,05 долл. на одну разводненную акцию. Выручка за период достигла 3,07 млрд долл., что на 11% больше, чем год назад. Это заметно превысило ожидания аналитиков - 2,95 млрд долл.

Продажи услуг за квартал принесли 1,483 млрд долл., а лицензий - 1,034 млрд долл.

Доход от подписки и SaaS составил 556 млн долл., рост по этому направлению достиг 52%.

В четвертом квартале VMware заключила 31 проект на сумму более 10 млн долл. каждый - рекордный показатель за всю ее историю.

За весь 2020 финансовый год доход VMware составил 10,81 млрд долл., продемонстрирован прирост на 12%. Чистая прибыль без учета GAAP составила 2,66 млрд долл. или 6,24 долл. на одну разводненную акцию.

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