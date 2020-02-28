Выход рынка смартфонов в плюс уже не ждут

28 февраля 2020 г., 14:55

Прогнозируемое на 2020 г. восстановление мирового рынка смартфонов уже вряд ли состоится вследствие вспышки вируса COVID-19. Неопределенность относительно последствий его вспышки существенно возросла за последний месяц.

Свежий прогноз IDC говорит о сужении мирового рынка смартфонов в 2020 г. на 2,3% «YoY», до 1,3 млрд устройств. Коронавирус заметно повлияет на поставки в первом полугодии — относительно аналогичного периода 2019 г. ожидается спад в размере 10,6%. Возвращение рынка к росту теперь станет возможным лишь в 2021 г. и будет во многом связано с повышенным спросом на 5G-модели.

В то время, как крупнейший, китайский, рынок смартфонов получит наиболее сильный удар, другие крупные регионы также испытают негативные последствия из—за сбоев в цепочке поставок. Нехватка компонентов, закрытие заводов, карантинные требования, нарушение логистики и ограничения транспортных перевозок — все это в комплексе создаст производителям смартфонов ощутимые препятствия для при выпуске новых устройств.

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