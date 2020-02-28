Безрамочный смартфон Vivo APEX 2020, со скрытой фронтальной камерой, но пока лишь в концепте

28 февраля 2020 г., 16:05

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Сегодня компания vivo представила третье поколение своих концептуальных смартфонов - APEX 2020.



APEX 2020 получил изогнутый FullView-экран диагональю 6,45’’ под названием Edgeless Display. Его разрешение составляет 2330х1080 пикселей, а главное отличие от других моделей, представленных на рынке – большой 120-градусный угол обзора. Также отмечается, что экран занимает рекордные 98% передней панели за счет закругленных краев.



Физические кнопки в устройстве заменены виртуальными чувствительными клавишами, что позволило создать Super Unibody дизайн без разъемов. Еще одна особенность устройства – встроенная в дисплей камера, позволившая создать действительно безрамочный экран.

In-Display Camera APEX 2020 раскрывает новые возможности немеханизированной фронтальной камеры. Используемые технологии позволили увеличить светопропускающие возможности экрана, благодаря чему в него встроили «невидимую» селфи-камеру 16 Мп.



В настоящее время практически все смартфоны используют гибридный зум. Поскольку при таком раскладе оптический зум работает в паре с цифровыми алгоритмами вывода, существует компромисс в разрешении и качестве изображения, от которого хочет избавиться vivo. Поэтому APEX 2020 имеет систему оптического зума - технология Continuous Optical Zoom. По заявлению производителя этот смартфон стал первым в мире устройством, оснащенным функцией непрерывного увеличения с показателями 5x-7,5x. Такой зум позволяет создавать фото с высоким разрешением, а не заполнять фокусное расстояние с помощью цифрового увеличения. Это дает возможность пользователям сохранять важные моменты в максимально четком качестве.

В аппарате vivo реализовала и продвинутую технологию оптической стабилизации изображения. Она обеспечивает четкие видео даже во время съемки в наклоне, в направлениях вперед-назад, влево-вправо и на ходу. Тесты показывают, что по сравнению с традиционной системой оптической стабилизации ее угол увеличен на 200%.

Стоит также отметить реализованную в концепте Vivo мощную беспроводную зарядку Wireless Super FlashCharge 60W. По заявлению производителя, аккумулятор емкостью 2000 мАч полностью пополняется за 20 мин.



Габариты устройства -157.25×66.2×8.8мм, масса - 169 г.

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