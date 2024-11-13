Gartner: дефіцит електроенергії обмежить роботу 40% ЦОД для АІ до 2027 року

13 ноября 2024 г., 11:45

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Згідно з даними Gartner, завдання АІ та GenAI стимулюють стрімке зростання споживання електроенергії, а прогнози щодо центрів обробки даних на найближчі два роки сягнуть 160%. В результаті прогнозується, що до 2027 року 40% існуючих центрів обробки даних для завдань АІ будуть обмежені в роботі через нестачу електроенергії.

«Вибухове зростання нових гіпермасштабних дата-центрів для впровадження GenAI створює величезний попит на електроенергію, який перевищить здатність постачальників розширювати свої потужності досить швидко, - заявив Боб Джонсон (Bob Johnson), віце-президент з аналітики Gartner. - У свою чергу, це загрожує порушенням доступності енергії та призведе до її дефіциту, що обмежить зростання нових дата-центрів для GenAI та інших застосувань з 2026 року».

За оцінками Gartner, потужність, необхідна центрам обробки даних для запуску нових серверів, оптимізованих для АІ, досягне 500 терават-годин (ТВт-год) на рік у 2027 р., що в 2,6 рази більше, ніж у минулому році.

«Планується будівництво нових великих центрів обробки даних для обробки величезних обсягів даних, необхідних для навчання і впровадження великих мовних моделей (LLM), що швидко розширюються і лежать в основі додатків GenAI, - підкреслив Джонсон. - Однак короткочасний дефіцит електроенергії, ймовірно, триватиме роками, оскільки нові потужності з передачі, розподілу та виробництва електроенергії можуть бути введені в експлуатацію лише через роки і не вирішать поточних проблем».

Gartner зазначає, що у найближчому майбутньому кількість нових дата-центрів і зростання GenAI буде визначатися наявністю електроенергії для їх запуску.

Неминучим результатом дефіциту електроенергії, що насувається, є підвищення цін на електроенергію, що також призведе до збільшення витрат на експлуатацію LLM, вважають аналітики.

«Значні споживачі електроенергії працюють з великими виробниками, щоб забезпечити довгострокові гарантовані джерела енергії, незалежні від інших потреб мережі, - додає Джонсон. - Тим часом вартість електроенергії для роботи центрів обробки даних значно зросте, оскільки оператори використовують економічні важелі для забезпечення необхідної потужності. Ці витрати також будуть перекладені на постачальників продуктів і послуг AI/GenAI».

Gartner рекомендує організаціям оцінити майбутні плани, які передбачають підвищення вартості електроенергії, і укласти довгострокові контракти на послуги центрів обробки даних за розумними тарифами на електроенергію. Організації також повинні враховувати значне зростання витрат при розробці планів щодо нових продуктів і послуг, а також шукати альтернативні підходи, які потребують менших витрат на електроенергію.

Короткострокові рішення, спрямовані на забезпечення більшої потужності, також негативно вплинуть на досягнення цілей сталого розвитку з нульовим рівнем викидів вуглецю, оскільки зростаючий попит змушує постачальників збільшувати обсяги виробництва будь-якими способами. У деяких випадках це означає продовження роботи станцій на викопному паливі, які планувалося вивести з експлуатації, після їхнього запланованого закриття.

«Реальність така, що збільшення використання центрів обробки даних призведе до збільшення викидів CO2 для виробництва необхідної енергії в короткостроковій перспективі, - нагломив Джонсон. - Це, в свою чергу, ускладнить для операторів центрів обробки даних та їхніх клієнтів досягнення агресивних цілей сталого розвитку, пов'язаних з викидами CO2».

За даними Gartner, центри обробки даних потребують цілодобової доступності електроенергії, яку відновлювані джерела енергії, такі як вітер або сонце, не можуть забезпечити без певної форми альтернативного постачання в періоди, коли вони не генерують енергію. Надійну електроенергію в режимі 24/7 можуть генерувати лише гідроелектростанції, електростанції на викопному паливі або АЕС. У довгостроковій перспективі з'являться нові технології для покращеного зберігання енергії (наприклад, іонно-натрієві акумулятори) або екологічно чистої енергії (наприклад, малі ядерні реактори), які допоможуть досягти цілей сталого розвитку.

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