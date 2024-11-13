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HPE Aruba презентувала комутатори для кампусних мереж та ЦОД

13 ноября 2024 г., 12:38
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Як повідомляє «Мегатрейд», дистриб'ютор HPE в Україні, вендор презентував нові рішення HPE Aruba Networking CX 8325H - ефективне рішення для обмеженого простору та високих вимог до потужності.
 
Серія комутаторів HPE Aruba Networking CX 8325 розроблена для критичних завдань як в кампусних мережах (ядро та агрегація), так і в дата-центрах (ToR і EoR). Зазначається, що ці передові комутатори відповідають усім сучасним вимогам мобільних, хмарних технологій та IoT-рішень, забезпечуючи високу надійність і продуктивність.
 
HPE CX 8325 побудована на основі HPE Aruba OS-CX – сучасної програмної платформи, яка автоматизує та спрощує важливі та складні мережеві завдання, забезпечує підвищену відмовостійкість і дозволяє уникати перерв у сервісі під час запланованих чи непередбачених подій на рівні керування.
 
Підкреслюється, що високопродуктивні комутатори CX 8325H у компактному форматі ½ RU стають важливим доповненням до портфеля HPE Aruba CX, пропонуючи дві універсальні конфігурації:
- CX 8325H-16C: 16 портів QSFP28 для високошвидкісних підключень до 100G.
- CX 8325H-18Y4C: 18 портів SFP28 (1/10/25G) і 4 порти QSFP28 (40/100G з можливістю масштабування мережі за допомогою кабелів-розгалужувачів.
 
Системи забезпечують високу гнучкість у розгортанні, дозволяючи з’єднати комутатори у пару за допомогою Aruba Virtual Switching Extension (VSX), що дає можливість досягти повної відмовостійкості на одному блоці (1RU).
Основні переваги:
 
Встановлення двох комутаторів CX 8325H в один блок стійки (1RU) забезпечує повну відмовостійкість для критичних завдань та знижує потреби у просторових ресурсах.
 
Також зазначається, що CX 8325H створений для середовищ із жорсткими вимогами до енергоспоживання та простору, що робить його оптимальним для периферійних дата-центрів та віддалених локацій.
 
Пристрої забезпечують максимальну продуктивність та надійність: наднизьку затримку (<300 нс) та «безвтратну» якість обслуговування (QoS), що є критично важливим для дата-центрів та HCI-інфраструктур.
 
HPE CX 8325P також пропонує розширені можливості для провайдерів, оптимізуючи розгортання 5G (Radio Access Network) та підтримуючи периферійні обчислення. 
 

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