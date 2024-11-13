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Держспецзв'язку виборола третє місце в Українському OSINT Хакатоні

13 ноября 2024 г., 10:25

Команда Data Hunters Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України посіла третє місце на першому Українському OSINT Хакатоні.

У заході, що відбувся за сприяння Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України, взяли участь 25 команд та 257 учасників з різних державних та недержавних організацій.

Фокусом Хакатону було розслідування воєнних злочинів росії, пов‘язаних із примусовою депортацією українських дітей, обстрілами цивільних об‘єктів та катуванням полонених, а також встановлення причетних осіб та притягнення винних до відповідальності.

Захід став платформою для обміну досвідом, налагодження партнерства та розробки нових інструментів з метою ефективного збору та аналізу даних. Учасники працювали над актуальними кейсами, пов’язаними з примусовою депортацією українських дітей, обстрілами цивільних об’єктів та катуванням полонених.

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