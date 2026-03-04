Френк Ірі залишає посаду голови ради директорів Intel після 17 років роботи

4 марта 2026 г., 17:45

Компанія Intel офіційно повідомила, що Френк Ірі (Frank Yeary), який протягом 17 років очолював раду директорів, планує піти у відставку.



Це рішення є частиною масштабного процесу реструктуризації, який очолює генеральний директор Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan). Очікується, що Крейг Барратт (Craig Barratt), досвідчений керівник у сфері напівпровідників, змінить його на цій посаді після щорічних зборів акціонерів у травні.



Ірі працював у раді директорів Intel з 2009 року, а посаду голови обійняв у 2023 році, пройшовши через чотири цикли зміни генеральних директорів та спостерігаючи за поступовою втратою темпів виробництва у порівнянні з тайванською TSMC. У своїй офіційній заяві Френк Ірі відзначив прогрес компанії у відновленні технологій виробництва та наголосив на важливості призначення нового CEO минулого року. Проте аналітики критично налаштовані щодо його каденції. «Я вважаю, що його відхід давно назрів. Intel прийняла багато поганих рішень, поки Ірі був у раді», — прокоментував ситуацію аналітик Seaport Securities Джей Голдберг (Jay Goldberg).



Крейг Барратт найбільш відомий як колишній CEO компанії Atheros Communications, яку він очолював під час IPO у 2004 році та до моменту її придбання Qualcomm за 3,1 млрд дол. у 2011 році. Крім того, він обіймав посаду CEO в Barefoot Networks — стартапі, що спеціалізувався на програмованих мережевих чипах, який сама Intel придбала у 2019 році. Його академічний рівень підкріплений ступенями магістра та доктора філософії з електротехніки Стенфордського університету. Ліп-Бу Тан, коментуючи призначення свого нового партнера по управлінню, підкреслив: «Крейг приносить глибоку експертизу в напівпровідниках і сильний досвід технологічного та операційного лідерства в складних, орієнтованих на інженерію бізнесах».



Відставка Френка Ірі знаменує собою кінець епохи фінансового орієнтування у вищому керівництві Intel. Перехід до голови з глибоким технічним бекграундом Ph.D. рівня Стенфорда є життєво необхідним для трансформації корпоративної культури, яка роками страждала від втрати інженерного пріоритету. Це рішення дозволяє Тану отримати більш кваліфіковану підтримку для реалізації агресивної стратегії розвитку АІ та контрактного виробництва. Барратт розуміє внутрішню структуру компанії, оскільки раніше працював у Intel як старший віцепрезидент після поглинання його стартапу, що робить його унікальною фігурою, здатною швидко ідентифікувати слабкі місця в управлінні Connectivity Group та інших підрозділах.

