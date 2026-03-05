Рівно рік тому було запущено «Лінію дронів»

5 марта 2026 г., 8:25

Навесні 2025 року в Україні стартувала ініціатива «Лінія дронів», започаткована Президентом України. Її мета – системно посилити застосування безпілотних систем у Силах оборони, масштабувавши найефективніші бойові практики та створивши стійку технологічну перевагу на фронті.



«Лінія дронів» - це не окремий підрозділ і не разовий проєкт із постачання техніки. Йдеться про побудову єдиної системи застосування безпілотників уздовж лінії бойового зіткнення.



За цей час проєкт став одним із найбільших іноземних механізмів прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу у сфері БпЛА.



Загальний обсяг фінансування в межах пакета становить 880 млн доларів за підтримки Нідерландів. Фінансування передбачає масові закупівлі FPV, ISR, БпЛА-бомберів.



Наразі в межах «Лінії дронів» працює понад 1000 екіпажів. Підрозділи проєкту знищують майже кожного четвертого російського військовослужбовця на фронті, а у січні–лютому - кожного третього. Лише за зиму Сили безпілотних систем, до складу яких входять підрозділи «Лінії дронів», вивели з ладу близько 30 000 окупантів.



«Лінія дронів» демонструє перехід України від фрагментарного використання безпілотників до системного підходу, де дрони стають повноцінним елементом оборонної тактики. Ініціатива поєднує бойовий досвід, технології та міжнародну підтримку, формуючи модель сучасної війни, у якій технологічна перевага безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою та збереження життів українських військових.

