Freen представляє масштабовані натрій-іонні акумуляторні системи

29 августа 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Freen OÜ анонсувала нове покоління натрій-іонних акумуляторних систем — Freen-BSH та Freen-BSL. Ці модульні, масштабовані рішення створені для потреб широкого кола клієнтів — від приватних домогосподарств і фермерів до комерційних та промислових споживачів. Вони забезпечують безпечну, екологічну та економічно вигідну альтернативу літієвим системам зберігання енергії.



Нова лінійка батарей Freen базується на сучасній натрій-іонній технології, яка забезпечує високу термічну стабільність і практично усуває ризик загоряння або вибуху. На відміну від літієвих систем, акумулятори Freen не підпадають під міжнародні обмеження на транспортування та не містять кобальту, що робить їх більш екологічними та геополітично безпечними.



Системи зберігання спроєктовані з урахуванням умов реального використання: вбудовані колеса для зручного переміщення, просте встановлення plug-and-play, компактна, модульна конструкція — усе це робить батареї оптимальними як для побутових, так і для комерційних проєктів. Гнучкий дизайн полегшує інтеграцію на будь-якому етапі енергетичного ланцюга постачання.



Freen-BSH — високовольтна натрій-іонна акумуляторна система

• Тип батареї: натрій-іонна (Na-ion)

• Номінальна енергія: 10,08 кВт·год на модуль

• Місткість: 17,5 А·год

• Номінальна напруга: 575 В

• Діапазон напруги: 385–760 В

• Макс. струм розряду: 8,75 А

• Циклічність: >5000 циклів при 80% DoD

• Масштабованість: до 10 модулів паралельно (100,8 кВт·год, 175 А·год)

• Розміри (Ш×Г×В): 952 × 108 × 745 мм

• Вага: 123 кг

• Температура роботи: –10°C до +35°C

• Температура розряду: –40°C до +60°C

• Захист: IP65

• Протокол зв’язку: CAN

• Установка: готовий до монтажу в шафу, на колесах для зручності



Freen-BSL — низьковольтна натрій-іонна акумуляторна система

• Тип батареї: натрій-іонна (Na-ion)

• Номінальна енергія: 7,5 кВт·год на модуль

• Місткість: 158 А·год

• Номінальна напруга: 48 В

• Діапазон напруги: 40–60 В

• Макс. струм розряду: 100 А

• Циклічність: >5000 циклів при 80% DoD

• Масштабованість: до 6 модулів паралельно (45 кВт·год, 948 А·год)

• Розміри (Ш×Г×В): 952 × 108 × 745 мм

• Вага: 123 кг

• Температура роботи: –10°C до +35°C

• Температура розряду: –40°C до +60°C

• Захист: IP65

• Протокол зв’язку: CAN

• Установка: готовий до монтажу в шафу, на колесах для зручності



Натрій-іонні акумулятори Freen оптимізовані для широкого спектра стаціонарного зберігання енергії. Типові сфери застосування включають домогосподарства з високим споживанням електроенергії, віддалені ферми, телеком-інфраструктуру, комерційні об’єкти, зарядні станції для електромобілів, нафтові та газові платформи, а також громадські будівлі (школи, лікарні тощо).



Системи забезпечують довгий термін служби, мінімальне обслуговування і високу безпеку, навіть у важких умовах чи за підвищених температур.



«Ця продуктова лінійка відображає нашу місію – зробити доступ до енергії більш безпечним, доступним та надійним», — зазначає Андрій Хіменков, генеральний директор Freen OÜ.

«Запуск натрій-іонних батарей — це важлива інновація у нашому портфелі після успішного розвитку малих вітрових турбін. Ці батареї вирізняються не лише безпечністю та гнучкістю, але й конкурентною ціною — і ми готові співпрацювати з клієнтами з різних секторів задля прискорення енергетичного переходу».

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6