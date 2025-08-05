ERC презентувала систему резервного живлення з гібридним інвертором 5 кВт і двома літій-залізо-фосфатними акумуляторами місткістю 10 кВт⋅год

5 августа 2025 г., 15:35

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Компанія ERC повідомила про доступність систем резервного живлення 2Е KUFA. Зазначено, 2E KUFA – це надійне й масштабоване рішення для забезпечення безперебійного енергоживлення в разі коливань напруги або недоступності централізованої мережі електропостачання. Конструкцією передбачено потужний гібридний інвертор 5000 Вт і два літій-залізо-фосфатних (LiFePO₄) акумулятори місткістю 10 кВт⋅год із тривалим терміном експлуатації.



Усе обладнання змонтовано в металевій шафі з прозорими дверцятами у форматі rack mount. Завдяки міцним коліщаткам переміщувати рішення можна навіть самотужки без демонтажу. За потреби інвертор та акумуляторні модулі легко вилучити із шафи та інтегрувати в інші конструкції як джерела резервного живлення, наприклад, до серверних або шаф зв’язку.



Систему постачають повністю зібраною: інвертор та акумулятори з’єднано між собою силовими й інформаційними кабелями. Жодних додаткових налаштувань – потрібно просто під’єднати KUFA до мережі й навантаження і вибрати режим роботи.



Ключові особливості KUFA

Модульна структура: система складається з окремих блоків (інвертор і батареї), що зумовлює можливість масштабувати потужність до 30 кВт, а місткість – до 60 кВт·год, завдяки підключенню до 6 пристроїв паралельно.



Інтелектуальне керування: вбудована система BMS забезпечує балансування елементів, моніторинг стану й захист від перевантаження.



Три режими роботи: мережеве живлення; автономна робота за допомогою акумуляторів та сонячних панелей (за наявності); комбінований режим (мережа + сонце + АКБ).



Режими навантаження: пріоритет мережі (UTI); пріоритет батареї (SBU); пріоритет сонячної енергії (SOL).



Формат RACK-mount – для гнучкої інтеграції:

- спрощений монтаж у серверних, шафах зв’язку чи оперативного струму (ШОС);

- компактне розміщення в промислових шафах;

- забезпечення ефективної вентиляції та зручного сервісного обслуговування.



Сфери застосування рішення — промислові підприємства: для резервного живлення критичних навантажень, як-от зв’язку, КВПіА, автоматики, серверів, систем відеонагляду, пожежної та аварійної сигналізацій; офіси й бізнес-центри: для забезпечення освітлення і безперебійної роботи телекомунікацій, мережевого обладнання; ІТ-інфраструктура: живлення серверів, мережевого обладнання, дата-центрів; об’єкти з нестабільним електропостачанням: магазини, аптеки, АЗС, сільське господарство; модульні або віддалені об’єкти: базові станції стільникового зв’язку, помпові станції, охоронні системи.



Переваги KUFA для промисловості

- Висока щільність енергії

- Надійна робота 24/7

- Проста інсталяція та обслуговування

- Сумісність з основними джерелами енергії: мережею, сонячними панелями й дизель-генераторами

- Підтримання паралельного з’єднання для збільшення потужності

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