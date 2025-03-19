Schneider Electric представила портативні зарядні станції OffGrid Portable

19 марта 2025 г., 16:35

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Schneider Electric презентувала рішення для захисту живлення - Schneider OffGrid.

Ця нова портативна електростанція з тривалим терміном роботи акумулятора й універсальними варіантами підключення, розроблена з урахуванням зменшення впливу на довкілля. «Будучи лідером у сфері резервного живлення, Schneider Electric зміцнює свої інновації у сегменті персонального енергозабезпечення, спираючись на спадщину бренду та відданість якості у споживчому сегменті», йдеться у анонсі нового продукту компанії.

Зазначається, що Schneider OffGrid забезпечує надійне живлення у компактному й легкому дизайні, надаючи електроенергію в епоху, коли вона стала життєво необхідною.

Завдяки акумулятору з тривалим терміном служби ця преміальна портативна електростанція дозволяє підтримувати роботу телефонів, ноутбуків, камер і невеликих приладів — будь то далеко від цивілізації чи в умовах, коли потрібне резервне живлення.

Schneider OffGrid оснащений широким спектром портів для заряджання: автомобільною розеткою, USB-A, USB-C, розетками змінного струму, портами постійного струму й навіть бездротовою зарядкою — це дозволяє живити практично будь-який мобільний пристрій або невеликий електроприлад.

«Чи ви йдете в похід, чи займаєтесь кемпінгом, чи потребуєте живлення в надзвичайній ситуації — Schneider OffGrid забезпечить електроенергію для ваших пристроїв незалежно від місця перебування, гарантуючи, що повсякденне життя та пригоди залишатимуться безперервними», — зазначив Девід Манн (David Mann), директор з категорійного менеджменту, Secure Power Europe у Schneider Electric.

Також підкреслюється, що можливість заряджати портативну електростанцію за допомогою сумісних сонячних панелей робить її ідеальним джерелом енергії для використання як на природі, так і в повсякденному житті. Її компактний, але потужний акумулятор дозволяє підтримувати роботу приладів, а тиха та екологічна робота робить Schneider OffGrid кращою альтернативою традиційному генератору.

Виробник заявив, що як одна з найлегших моделей на ринку, портативна електростанція OffGrid забезпечує більше потужності та працює значно довше, ніж інші альтернативи, пропонуючи високу ємність у компактному й міцному корпусі. Schneider OffGrid також оснащений світлодіодною підсвіткою та режимом миготливого сигналу SOS для покращення видимості й готовності до непередбачених ситуацій.

Schneider OffGrid підтримує гнучкі варіанти заряджання, включаючи сонячні панелі, USB-C, автомобільні та настінні розетки, що робить його універсальним і зручним. Пристрій можна підключити до широкого спектру гаджетів, забезпечуючи сумісність і простоту у використанні. Інтуїтивно зрозумілий РК-дисплей надає чітку та доступну інформацію, спрощуючи управління та користувацький досвід.

Компанія також зазначає, що новий пристрій знижує кількість відходів і вплив на навколишнє середовище завдяки конструкції, що на 60% складається з переробленого пластику, та упаковці з картону й паперової маси, яка на 100% придатна для переробки. Енергоефективна конструкція зберігає енергію й продовжує термін служби акумулятора завдяки функції автоматичного вимкнення в еко-режимі.

Серія включає три моделі: PPS330-GR 300 ВТ на 332 Втч, PPS500-GR 500 Вт на 516 Втч і PPS730-GR 700 Вт на 738 Втч.

Ці зарядні станції мають меншу вагу, ніж аналогічні пристрої конкурентів (моделі PPS500 та PPS730), а також вищу, ніж середньоринкова, ємність акумуляторів та більшу тривалість роботи.

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