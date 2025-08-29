Vodafone Україна у I півріччі збільшив виручку на 15% до 13,5 млрд грн

29 августа 2025 г., 15:35

За результатами перших шести місяців 2025 року оператор зв’язку Vodafone Україна збільшив виручку на 15% до 13,5 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основними факторами зростання як і раніше є розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку.

Показник OIBDA у I півріччі зріс на 12% до 7,17 млрд грн. Маржа OIBDA склала 53.1%, зниження – на 1.7 п.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – відбулось на тлі стрімкого зростання податкового навантаження та витрат на електроживлення мережі.

Чистий прибуток Vodafone Україна становить 1,7 млрд грн, що на 13% менше порівняно з I півріччям 2024 року. Це зменшення спричинене додатковими витратами, пов’язаними з відтермінуванням виплат за єврооблігаціями на два роки, а також зростанням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентної ставки у 1,5 раза відповідно до нових умов реструктуризації.

Vodafone на 66% збільшив інвестиції й вклав більш як 3,5 млрд грн у критичну інфраструктуру країни у I півріччі 2025 року. Понад половину усього обсягу інвестицій спрямовані у розвиток, відновлення та підвищення безвідмовності мережі в разі тривалих відключень електроживлення. Значні кошти компанія традиційно вкладає в підтримку мережі, а також у розвиток фіксованого доступу до інтернету за сучасною технологією GPON. Протягом 3,5 років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні майже 19 млрд грн.

Збільшення пропускної здатності та безвідмовності мережі стало важливим фактором для органічного зростання трафіку, яке, своєю чергою призвело до збільшення ARPU (до 136 грн). Абонентська база залишається стабільною протягом останніх 3,5 роки. У I півріччі 2025 року компанія відзначає незначне зменшення загальної кількості клієнтів (до 15,4 млн), разом з тим, Vodafone вдалось наростити кількість контрактних абонентів – як в приватному, так і у корпоративному сегментах.

