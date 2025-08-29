Власника TikTok оцінють у 330 млрд дол., виручка ByteDance вже перевищує показники Meta

29 августа 2025 г., 17:45

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія ByteDance, власник популярного відеододатку TikTok, готується до нового раунду викупу акцій у співробітників, який оцінить китайського технологічного гіганта у понад 330 млрд дол. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, це стало можливим завдяки стійкому зростанню виручки компанії.





Програма викупу акцій, яка, як очікується, стартує восени, запропонує співробітникам 200,41 дол. за акцію, що на 5,5% більше, ніж 189,90 дол. за акцію, запропоновані пів року тому. Тоді компанія була оцінена приблизно в 315 млрд дол..





Згідно з даними джерел, ByteDance зміцнила свої позиції як найбільша соціальна медіа-компанія у світі за доходом. Виручка компанії у другому кварталі зросла на 25% у річному обчисленні, сягнувши близько 48 млрд дол.. Значна частина цих надходжень припадає на китайський ринок, оскільки компанія продовжує стикатися з політичним тиском щодо продажу свого американського підрозділу.





У першому кварталі виручка ByteDance перевищила 43 млрд дол., що дозволило компанії обійти Meta - власника Facebook та Instagram, чий дохід за той же період становив 42,3 млрд дол. Обидві компанії показали зростання продажів понад 20% у другому кварталі, що підтверджує стійкий попит на рекламу.





Попри значні фінансові успіхи, оцінка ByteDance залишається меншою, ніж п’ята частина ринкової капіталізації Meta (1,9 трлн дол.). Аналітики пояснюють такий розрив переважно політичними та регуляторними ризиками у США. ByteDance стикається з інтенсивним тиском у Вашингтоні через побоювання, пов'язані з національною безпекою. Минулого року Конгрес США ухвалив закон, що вимагає від компанії продати американські активи TikTok до 19 січня 2025 року, інакше додатку загрожуватиме загальнонаціональна заборона. Президент Дональд Трамп нещодавно відтермінував цей термін до 17 вересня, зазначивши, що потенційні американські покупці вже готові до угоди.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0

Tweet