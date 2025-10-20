Франція передала сумарно українському енергосектору обладнанням загальною вагою 410 т

20 октября 2025 г., 10:25

Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з французькою делегацією на чолі з регіональним радником з питань ядерної енергетики, відповідальним за Україну, Болгарію, Румунію та Словенію Тьєррі Сальмоном. Участь у зустрічі також взяв директор Business France Ukraine Ромен Дестьйо, керуючий партнер компанії Ecosun Арно Штольцлєн, а також заступник керівника економічного відділу Посольства Франції в Україні Матільда Аржаковські.



Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення стійкості української енергосистеми на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.



Роман Андарак подякував Франції за підтримку українського енергосектору, яка надається від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема 45 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 410 тонн, а також поінформував про поточні потреби.



Особливу увагу учасники приділили питанням співпраці у розвитку розподіленої генерації, зокрема відновлювальної енергетики. Обговорено можливості розширення співпраці для впровадження інноваційних рішень у сфері сонячної генерації, систем накопичення та зберігання енергії.



Окремо йшлося про співробітництво в ядерній енергетиці. Обговорювалися проекти, спрямовані на розвиток та модернізацію атомної генерації в Україні, а також забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.



Акцентувалося на безпекових загрозах, пов’язаних з ситуацією на окупованій росією Запорізькій АЕС, а також на необхідності посилення міжнародного тиску на агресора та передачі ядерного об’єкта під повний контроль ліцензованого українського оператора.

