Salesforce презентувала Agentforce 360

На конференції Dreamforce у Сан-Франциско компанія Salesforce представила свою стратегію щодо агентного АІ, стверджуючи, що її новітні розробки допоможуть корпораціям перейти від пілотних АІ-проєктів до повномасштабного впровадження.



Генеральний директор Salesforce Марк Беніофф присвятив основну частину свого виступу обговоренню того, як нові продукти компанії подолають так званий "Агентивний розрив" (Agentic Divide). Беніофф пояснив, що цей розрив виникає, коли клієнти компанії вже використовують передові АІ-технології, тоді як внутрішні корпоративні системи відстають. За його словами, головна проблема — це дані та правильний доступ до них.



Ключовим анонсом стала система Agentforce 360, розроблена для спрощення масштабного впровадження АІ в усіх корпоративних функціях: продажах, маркетингу, операціях та обслуговуванні.



Нова платформа інтегрує АІ-агентів, Data 360, застосунки Customer 360 та розмовний інтерфейс, який використовує Slack для спільної роботи людей та агентів. Беніофф наголосив, що інтеграція зі Slack є ключовим елементом, перетворюючи Slack на своєрідну "агентивну операційну систему". Це дозволяє агентам не просто виконувати завдання, а й отримувати бізнес-контекст із розмов, що є критично важливим для досягнення окупності інвестицій (ROI).



Salesforce продемонструвала ефективність системи, зазначивши, що вже впровадила її у власні процеси: 1,8 мільйона розмов на Salesforce Help вже були оброблені за допомогою Agentforce, а автоматизований інструмент зворотного зв'язку телефонує 50 000 клієнтам щотижня.



Голова Salesforce пояснив повільні темпи впровадження АІ-агентів у корпоративному сегменті не простою лінню, а архітектурними змінами. Він зазначив, що швидкість інновацій у сфері АІ випереджає здатність клієнтів їх адаптувати. "Це момент, коли технологічні інновації випереджають впровадження клієнтами. Йдеться про архітектурні зміни, про керування їхнім бізнесом, а не просто про розгортання ChatGPT на конкретному телефоні", — пояснив він.



Salesforce ж, зі свого боку, швидко адаптувалася: за рік Agentforce перетворився з продукту на повноцінну платформу, ставши "найшвидше зростаючим продуктом в історії компанії".

