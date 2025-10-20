Micron згорне продажі серверних чипів у Китаї

20 октября 2025 г., 11:45

Reuters повідомляє, що компанія Micron планує припинити постачання серверних чипів для центрів обробки даних у Китаї. Це рішення ухвалено після того, як бізнес не зміг відновитися від урядової заборони, введеної урядом Пекіна у 2023 році щодо використання продуктів Micron у критичній інфраструктурі Китаю.



Micron стала першою великою американською компанією з виробництва мікросхем, яка потрапила під приціл Пекіна. Цей крок тоді розглядався як відповідь на низку обмежень, запроваджених Вашингтоном з метою перешкодити технологічному прогресу китайської напівпровідникової промисловості.



Заборона на продукти Micron у критичній інфраструктурі Китаю — другого за величиною ринку серверної пам’яті у світі — призвела до того, що компанія втратила можливість брати участь у бумі розширення центрів обробки даних у країні, що підживлюється попитом на технології АІ. Минулого року інвестиції в центри обробки даних у Китаї, які використовуються для обчислень, зросли в дев'ять разів.



Цією ситуацією скористалися конкуренти Micron, зокрема південнокорейські гіганти Samsung Electronics та SK Hynix, а також китайські компанії YMTC та CXMT, які агресивно розширюються за підтримки уряду КНР.



Micron, яка за останній фінансовий рік отримала 3,4 млрд дол. (або 12% від загального доходу) від Китаю, планує переорієнтувати свої зусилля на інші регіони.



Аналітики зазначають, що хоча Китай є критично важливим ринком, глобальне розширення центрів обробки даних, викликане попитом на АІ, дозволяє Micron сподіватися компенсувати втрати бізнесу на інших ринках, включаючи Азію, Європу та Латинську Америку.



Компанія продовжить продавати чипи двом китайським клієнтам, які мають значні операції з центрами обробки даних за межами Китаю, включаючи виробника ноутбуків Lenovo. Крім того, Micron збереже постачання чипів клієнтам в автомобільному та мобільному секторах на території Китаю.



Це рішення підкреслює ескалацію торговельної напруженості та технологічного суперництва між США та Китаєм, яке триває з 2018 року. Водночас, Micron заявила Reuters, що "Китай залишається важливим ринком для Micron і напівпровідникової промисловості загалом".

