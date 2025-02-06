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Вийшла материнська плата на RISC-V для Framework Laptop 13

6 февраля 2025 г., 14:35

Framework пропонує RISC-V материнську плату для Framework Laptop 13

За повідомленням компанії Framework, материнська плата DC-ROMA RISC-V від DeepComputing для Framework Laptop 13 уже надійшла в продаж і доступна на Framework Marketplace.

Зазначається, що ця плата орієнтована на розробників і допоможе прискорити розвиток екосистеми програмного забезпечення навколо RISC-V.

Заявлено про плани подальшого розширення спектра доступних продуктів RISC-V для тих, хто шукає готовий споживчий досвід.

Нова материнська плата працює на базі процесора StarFive JH7110, що використовує відкритий вихідний код RISC-V ISA. Команда DeepComputing розробила його для встановлення безпосередньо в шасі Framework Laptop 13 або в корпус Cooler Master Mainboard Case.

Підкреслюється, що є опубліковані керівництва з налаштування обладнання та встановлення Ubuntu і Fedora.

Щоб полегшити перехід до використання нової розробленої партнерами материнської плати або повторного використання старої, також представлено Framework Laptop 13 Shell. Це готовий корпус Framework Laptop 13, у якому є все, крім материнської плати, пам'яті, накопичувачів і Wi-Fi.
 

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