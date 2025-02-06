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Кластер розвитку оборонних технологій Brave1 шукає керівника стратегічного управління

6 февраля 2025 г., 15:35

Сучасна війна як ніколи залежить від технологій, що визначають хід битви. Ситуація на фронті змінюється постійно і треба завжди бути на крок попереду ворога. Завдяки кластеру розвитку оборонних технологій Brave1 на фронті вже працюють сотні нових БПЛА, систем РЕБ, роботів, засобів зв’язку та AI-рішень.

Але для перемоги потрібно більше. Тому Brave1 шукає Head of Defense Tech Task Force – менеджера, що виявляє та реалізує проривні рішення, які радикально змінюють хід війни, лідера, який очолить розробку та впровадження технологій.

Місія Head of Defense Tech Task Force: створення рішень, які стратегічно змінюють війну; впровадження інновацій від ідеї до реального застосування; масштабування критично важливих технології та адаптація найкращих світових оборонних практик для України. Потрібна людина, яка живе ідеєю, вірить в неї та знає, як реалізувати. Необхідний досвідчений менеджер, який уміє будувати команди, управляти ними та досягати результату.

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