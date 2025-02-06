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RETN розгорнула DDoS-скрабінг центр у Києві

6 февраля 2025 г., 13:30
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 RETN оголосила про запуск свого нового скрабінг-центру у Києві. 
 
Як зазначається, цей крок посилить захист українського бізнесу від зростаючої загрози кібератак на об'єкти критичної інфраструктури, включаючи енергетику, фінансові установи, телекомунікаційні об’єкти, а також покращить послуги з кібербезпеки для ІТ-бізнесу та інших організацій.
 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України нещодавно повідомила, що загальна кількість корпоративних кібер-атак досягла 4 315 у 2024 році порівняно з 2 541 у 2023 році, тобто зросла на 70%.
 
«Розподілена атака на відмову в обслуговуванні (DDoS) має на меті перевантажити веб-сайт, комп'ютер або онлайн-сервіс, змусивши його працювати в автономному режимі. Наш новий скрабінг-центр (scrubbing centre), встановлений у Києві, є великим кроком вперед у захисті українських компаній - він фільтрує шкідливий трафік під час атаки, гарантуючи, що до клієнта потрапляє лише легальний трафік, а його послуги та операції залишаються безперебійними», зазначила Олена Луценко, директор з розвитку бізнесу.
 
Нагадаємо, RETN - один з найбільших в Україні магістральних інтернет-операторів, що має розгалужену 135 000-кілометрову мережу від Європи до Азії. Київ є шостим у зростаючій глобальній мережі скрабберів захисту від DDoS-атак, розташованих у найбільших вузлах Європи та Азії. 
 
У рамках запуску нового скрабера RETN пропонує шість місяців безкоштовного DDoS-захисту з усуненням загроз та нульовою платою за розірвання договору для українських компаній.
 
«Кібербезпека має бути доступною для всіх підприємств, це має бути базовим засобом, а не розкішшю, - наголосив Тоні О'Салліван (Tony O'Sullivan), генеральний директор RETN. - Ми прагнемо підтримувати наших клієнтів в Україні, надаючи їм доступ до однієї з найбільш стійких мереж зв'язку у світі, захищеною нашою передовою послугою захисту від DDoS-атак на основі штучного інтелекту та цілодобовим моніторингом з боку Операційного центру безпеки (SOC)».

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