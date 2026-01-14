ASUS поповнює лінійку рішень ProArt

14 января 2026 г., 16:35

Екосистема ASUS Creator AI — це симбіоз потужного «заліза» та програмного забезпечення (StoryCube, MuseTree та Creator Hub), створена для того, щоб вивести продуктивність користувачів на новий рівень. Призначені для професійного редагування та творчості в дорозі, пристрої серії ProArt поєднують у собі швидкість, інтелектуальні функції та гнучкість використання. Вони допомагають творцям працювати ефективніше та втілювати свої ідеї в життя.



Ноутбук-трансформер ProArt GoPro Edition (PX13) розроблений для тих, хто творить у подорожах. Це мобільний хаб для творців, де дизайн, натхнений естетикою GoPro, зустрічається з високою продуктивністю для обробки контенту. Завдяки процесору AMD Ryzen AI Max+ 395 та уніфікованій пам’яті обсягом до 128 ГБ, він підходить для обробки 3D-матеріалу в реальному часі, AI-апскейлінгу й складного відеомонтажу. Спеціальна гаряча клавіша GoPro забезпечує доступ до GoPro Cloud і GoPro Player. Водночас StoryCube — перша програма для Windows, що отримала інтегровані функції для роботи з медіафайлами та панорамним 360°-відео з хмари GoPro, упорядковуючи контент за часовою шкалою, пристроєм або локацією для максимально зручного керування файлами.



Цей 13-дюймовий пристрій «2 в 1» отримав сенсорний дисплей ASUS Lumina OLED формату 3K з підтримкою стилуса. Вбудований контролер ASUS DialPad забезпечує прецизійну роботу з кольором і максимально зручне керування професійними інструментами. Пристрій вагою 1,39 кг оснащений шарніром, що розкриває екран на повні 360°. Він постачається з 12-місячною підпискою GoPro Premium+, яка відкриває користувачам доступ до необмеженого хмарного сховища та розширених інструментів редагування, а також надає повну свободу для створення та керування своїми роботами в будь-якій точці світу.



ASUS ProArt PZ14 (HT7407) — найпотужніший планшет ASUS для творчих людей, створений для роботи в дорозі. Завдяки 18-ядерному процесору Snapdragon X2 Elite із продуктивністю AI до 80 TOPS, він забезпечує швидку роботу інтелектуальних функцій для складних завдань. Платформа Copilot+ PC та застосунки ASUS Creator, зокрема StoryCube і MuseTree, роблять процес створення контенту більш інтелектуальним, швидким та інтуїтивним.



Дисплей ASUS Lumina Pro OLED — це поєднання соковитих кольорів, глибокого контрасту та плавної динаміки. Антивідблискові властивості та захист зору роблять тривалу роботу максимально комфортною. Універсальний набір аксесуарів містить стилус ASUS Pen 3.0, Bluetooth-клавіатуру та багатофункціональний чохол-підставку для роботи пристрою в різних положеннях. ProArt PZ14 важить 0,79 кг і має алюмінієвий корпус завтовшки 9 мм, виготовлений на станку з ЧПК. Він пройшов випробування за військовим стандартом США MIL-STD-810H та має рівень захисту від пилу та бризок IP52, тому дає змогу творцям працювати ефективно за будь-яких умов.



ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 — перша компактна 2,5-слотова відеокарта ASUS, створена спеціально для професійної творчості. Розроблена на базі архітектури NVIDIA Blackwell, серія графічних процесорів GeForce RTX 50 відкриває нову еру можливостей для геймерів і творців контенту. Потужні модулі прискорення AI гарантують якість графіки та інноваційний досвід взаємодії.



У ProArt GeForce RTX 5090 застосовано двосторонню систему наскрізної вентиляції, що підвищує ефективність охолодження приблизно на 11% і дозволяє зменшити розмір карти на 27% порівняно зі стандартними рішеннями. Такий компактний формат підходить для робочих станцій малого формфактора та систем із декількома відеокартами. Максимальна продуктивність забезпечується двома потужними вентиляторами Axial-tech, парою вентильованих підсилювальних пластин та випарною камерою з термоінтерфейсом на основі рідкого металу.



Мінімалістичне оздоблення з текстурою натурального дерева та вбудований роз’єм USB Type-C гармонійно поєднуються з потужністю. Відеокарта оптимізована для роботи з AI, що дозволяє значно прискорити 3D-моделювання, дизайн та монтаж відео високої роздільної здатності.

