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Foxconn інвестує 1,5 млрд дол. у виробництво iPhone в Індії

28 ноября 2023 г., 11:45
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Компанія Foxconn, основний виробник техніки Apple, заявила, що планує інвестувати понад 1,5 мільярда доларів в Індії у невизначений будівельний проект для задоволення своїх "операційних потреб".

Foxconn, також відома як Hon Hai Precision Industry Co., відкрила свій перший завод в Індії чотири роки тому.

Слід зазначити, що тайванська компанія відіграла важливу роль у перетворенні Китаю на виробничого колоса, і ось тепер Foxconn активно інвестує у Індію.

Інвестиції в розмірі 1,541 млрд дол. були здійснені через дочірню компанію Foxconn, Hon Hai Technology India Mega Development, яка зареєстрована в індійському штаті Махараштра з 2015 року, згідно з однією з заявок на цінні папери та індійськими корпоративними документами.

Foxconn є основним постачальником Apple і має значні потужності в континентальному Китаї. Заводи Foxconn є критично важливою частиною виробництва iPhone компанії Apple, і вони сильно постраждали, коли карантинні обмеження, спричинені Covid-19, сповільнили виробництво до повзучого рівня у 2022 році.

Ці карантинні обмеження, поряд із загальною геополітичною нестабільністю, спонукали постачальників Apple, таких як Foxconn, переглянути свою концентровану присутність у Китаї. Foxconn вже раніше запускалла декілька проектів в Індії, включаючи комплекс вартістю 600 мільйонів доларів у штаті Карнатака та завод вартістю 500 мільйонів доларів у штаті Телангана.

Нові інвестиції надійшли через кілька місяців після того, як Foxconn вийшла зі спільного підприємства з виробництва чипів в Індії вартістю 19,5 мільярдів доларів за "взаємною згодою", як заявила тоді компанія.

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