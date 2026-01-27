Meta та Corning уклали масштабну угоду на 6 млрд дол. щодо закупівлі оптоволокна для ЦОД

27 января 2026 г., 16:45

Компанії Corning та Meta оголосили про підписання багаторічної угоди вартістю до 6 млрд дол., спрямованої на прискорення будівництва найсучасніших центрів обробки даних на території США.



У межах партнерства Corning постачатиме Meta найновіші продукти - оптоволоконних кабелів та рішень для підключення, що критично необхідні для реалізації амбітних планів Meta у сфері штучного інтелекту.



Для імплементування цього проєкту Corning суттєво розширить свої виробничі потужності в Північній Кароліні, зокрема на заводі в Гікорі, де Meta виступатиме як якірний замовник.



За словами генерального директора Corning Венделла П. Вікса (Wendell P. Weeks), ця інвестиція дозволить збільшити рівень зайнятості компанії на 15–20% і підтримувати кваліфіковану робочу силу чисельністю понад 5 000 осіб.



Ця угода є логічним продовженням стратегії «Meta Compute», про яку Марк Цукерберг заявив раніше цього місяця. Поки ринок фокусується на дефіциті рішень Nvidia чи амбіціях Microsoft із чипом Maia 200, компанія Meta демонструє розуміння того, що «вузьким місцем» майбутнього суперінтелекту є фізичний рівень передачі даних. Для навчання моделей рівня Llama 4 або Llama 5 потрібна не просто обчислювальна потужність, а наднизька затримка між десятками тисяч графічних процесорів. Волоконно-оптична інфраструктура стає «нервовою системою» цих систем.



Обсяг угоди у 6 млрд дол. чітко вказує на те, що Meta переходить від експериментів до капітального будівництва національного масштабу. Вибір Corning як партнера та акцент на внутрішньому виробництві в США також мають геополітичний підтекст: в умовах торговельних війн та посилення вимог до безпеки даних, контроль над кожним метром кабелю стає питанням національної безпеки та технологічного суверенітету.

