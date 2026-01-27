TrendForce прогнозує падіння світових поставок ноутбуків на 14,8% у першому кварталі 2026 року

27 января 2026 г., 17:25

Згідно з останнім дослідженням аналітичного агентства TrendForce світовий ринок ноутбуків зіткнувся з безпрецедентним тиском з боку постачальників компонентів. Поєднання стрімкого зростання цін на пам'ять, дефіциту процесорів Intel та подорожчання супутніх компонент (плат, акумуляторів та контролерів живлення) призведе до зниження обсягів поставок на 14,8% у першому кварталі 2026 року порівняно з попереднім кварталом. Це значно перевищує початкові негативні очікування брендів.



Особливо критичною є ситуація в сегменті пам'яті: контрактні ціни на DRAM для ноутбуків у першому кварталі 2026 року зростуть на 80%, а на SSD - на 70% порівняно з попереднім кварталом. Процесори, які складають від 15% до 30% собівартості пристрою, також дорожчають через дефіцит пропозиції Intel у бюджетному та мейнстрім-сегментах, що триватиме щонайменше до кінця березня. Крім того, на кінцеву ціну впливає зростання вартості міді для друкованих плат та перехід на нові стандарти, такі як Wi-Fi 7 та USB4, що вимагають дорожчих чіпів та роз'ємів. Як наслідок, TrendForce погіршив річний прогноз ринку ноутбуків на 2026 рік: замість очікуваного падіння на 5,4%, ринок скоротиться на відчутні 9,4% у річному обчисленні.



Ринок споживчої електроніки стає заручником «АІ-перегонів» інфраструктурних гігантів. Весь вільний ресурс напівпровідникових потужностей та пам’яті наразі поглинається сегментом серверів для штучного інтелекту, що залишає виробників ноутбуків на «голодному пайку». У 2026 році ми спостерігаємо руйнування звичної моделі доступних обчислень: через низьку маржинальність бренди більше не можуть поглинати зростання витрат самостійно і будуть змушені перекласти їх на споживачів. Це створює небезпечний прецедент - ноутбук стає «інвестиційним товаром», де термін оновлення техніки з боку користувачів може суттєво розтягнутися. Для таких компаній, як HP, Dell або Lenovo, це означає необхідність радикальної зміни стратегії: від боротьби за обсяги продажів до боротьби за виживання маржі в умовах, коли кожен компонент - від мідної доріжки до чипа живлення - стає дефіцитним ресурсом.



Помірне відновлення поставок очікується лише у другому кварталі 2026 року, за умови, що Intel зможе стабілізувати відвантаження процесорів, а споживачі приймуть нові, значно вищі цінові реалії.

