28 ноября 2023 г., 10:25

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Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» готується до переходу на no-сode/low-сode платформу IT-Enterprise версії 2024, що стане п’ятим оновленням системи після її впровадження у 2017 році.

Співпраця компаній триває вже понад шість років. На момент початку співробітництва та впровадження в «Укрнафта» платформи IT-Enterprise, перша працювала з понад 20 облікових систем. Бізнес-процеси були розрізненими та «неуніфікованими». Рівень автоматизації – критично низьким. Усе це створювало неефективні умови для управління та формування звітності, вимагало значних трудових витрат на консолідацію даних.

Впровадження ERP-системи на no-сode/low-сode платформі IT-Enterprise мало на меті запровадити стандартизацію бізнес-процесів та консолідувати облік операцій в рамках однієї системи для побудови правдивої бухгалтерської та управлінської звітності.

Також в «Укрнафта» завершено оптимізацію основних бізнес-процесів. Збільшено рівень їх автоматизації. Загальна кількість автоматизованих бізнес-процесів – понад 80, з них власними силами компанії – понад 30. Загальна кількість користувачів системи – понад 4,5 тис.

Запроваджено правило однієї точки входу, що дозволило усунути дублювання подій в системі, забезпечило максимальне наближення місця створення документів до місць виникнення подій.

Обслуговуванням системи опікується окремий IT-підрозділ сформований в компанії наприкінці 2022 року. Команда підтримує роботу на ERP-системи, тестує версії оновлень перед впровадженням, співпрацює зі співробітниками IT-Enterprise для покращення елементів у системі, усунення помилок. Також, впроваджує власні напрацювання.

Завдяки впровадженню повного бухгалтерського обліку в ERP-системі IT-Enterprise «Укрнафта» остаточно відмовилася від локальних облікових програм.

Станом на вересень 2023 року в компанії впроваджено наступний функціонал ERP-системи: кадровий блок, кабінети керівника і працівника, фінансовий та логістичний блоки, документообіг. Наразі компанія готується до автоматизації інших бізнес-процесів, зокрема, сфери функцій охорони праці та проведення медогляду персоналу. Паралельно готується до переходу на впровадження no-сode/low-сode IT-Enterprise – версія 2024.

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