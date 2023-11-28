Система обміну даними між держреєстрами «Трембіта» здійснила вже понад 4 млрд транзакцій

28 ноября 2023 г., 12:25

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З моменту запуску у 2020 році в системі обміну даними між держреєстрами «Трембіта» здійснено вже більш ніж 4 млрд транзакцій. Це мільйони не роздрукованих довідок та тисячі часів зекономленого часу.

За майже чотири роки роботи до «Трембіти» долучилися 220 органів державної влади та місцевого самоврядування. До системи підключили 111 електронних інформаційних ресурсів та побудували в ній понад 340 електронних взаємодій між реєстрами.

Найпопулярнішими електронними інформаційними ресурсами за кількістю запитів стали: «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків» (понад 1,65 млрд), «Державний реєстр актів цивільного стану громадян» (більш як 760 млн), «Автоматизована система виконавчого провадження» (понад 406 млн), «Електронна система охорони здоров’я» (більш ніж 213 млн), підсистема «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (понад 199 млн), реєстр застрахованих осіб «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» (більш ніж 113 млн запитів).

Побудовані в «Трембіті» взаємодії надають можливість українцям отримувати зручні електронні послуги в кілька кліків. Так, з моменту запуску сервісу «єМалятко» система забезпечила реєстрацію понад 434 тисяч немовлят. А з початку цього року завдяки системі українці подали понад 15,6 тисяч заяв про шлюб онлайн.

Трембіта розроблена на базі естонської платформи обміну даними X-ROAD у межах проєкту міжнародної технічної допомоги EGOV4Ukraine. Зараз вона активно розвивається за підтримки «Європейського Союзу» в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізує «Академія електронного управління».

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