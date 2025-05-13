Foxconn буде виробляти для Mitsubishi електромобілі

13 мая 2025 г., 12:25

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Mitsubishi Motors підписала меморандум про взаєморозуміння з дочірньою компанією Foxconn - Foxtron Vehicle Technologies - про постачання електромобілів на ринки Австралії та Нової Зеландії, починаючи з 2026 року.

Анілитики TrendForce зазначають, що цей крок не тільки знаменує собою конкретний крок у дорожній карті електрифікації Mitsubishi, але також є стратегічним поворотом у відповідь на швидкі ринкові зміни. Для Foxconn визнання моделі контрактного проектування та виробництва (CDMS) світовим автовиробником є важливою віхою з далекосяжними наслідками для майбутнього розширення бізнесу.

Модель електромобіля, про яку йде мова, буде розроблена компанією Foxtron, виготовлена Yulon Motor і продаватиметься під брендом Mitsubishi. TrendForce зазначає, що ця співпраця підкреслює дві основні тенденції в сучасній автомобільній промисловості. По-перше, традиційні автовиробники все частіше шукають зовнішніх партнерів для прискорення своєї трансформації в умовах електрифікації та ринкової невизначеності. По-друге, виробники з різних галузей стають ключовими гравцями в еволюціонуючому ланцюжку постачання автомобілів, що відображає зростаючу відкритість сектору до екосистем співпраці.

Мета Mitsubishi у сфері виробництва електрокарів полягає в тому, щоб до 2030 року перенести основний фокус продажів на гібридні (HEV), плагін-гібридні (PHEV) та акумуляторні електромобілі (BEV), а до 2035 року зробити BEV своєю основною лінійкою продуктів. Однак наразі компанія стикається з низкою проблем у сфері електромобілів, зокрема, з обмеженим вибором повністю електричних моделей і низькою сукупною часткою продажів - менше 10% - для лінійки електрифікованих автомобілів. Mitsubishi повинна прискорити свої зусилля, щоб досягти поставлених цілей.

TrendForce зазначає, що партнерство Mitsubishi-Foxconn є симбіотичним. Foxconn може допомогти Mitsubishi швидко вивести на ринок електромобілі у відповідь на посилення глобальної конкуренції. Крім того, розробка моделей з правим кермом для Океанії також сприятиме зростанню бізнесу обох компаній, особливо на ключових ринках Mitsubishi, таких як Південно-Східна Азія та Японія, де праворульні автомобілі користуються високим попитом.

Раніше співпрацюючи з Luxgen, Foxconn вже накопичив досвід і потужності у виробництві електромобілів. Партнерство з Mitsubishi не тільки підтверджує виробничі можливості Foxconn на міжнародному рівні, але й демонструє масштабованість моделі CDMS. Якщо Foxconn реалізує свій глобальний заводський слід, враховуючи глобальний вплив нинішнього геополітичного ландшафту, це ще більше розширить можливості для співпраці з іншими автовиробниками.

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