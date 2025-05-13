Оптична мережа «Укртелекому» сягнула 90 тисяч км

13 мая 2025 г., 13:35

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За даними АТ «Укртелеком», станом на кінець першого кварталу 2025 року оптична мережа оператора сягнула 90 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній — це найбільша оптична телекомунікаційна інфраструктура в Україні. Такий масштаб дозволяє забезпечити можливість підключення до сучасних сервісів для понад 3 мільйонів домогосподарств (homepass) по всій країні. Згідно з планами на 2025 рік компанія прокладе ще 6 тисяч кілометрів оптики.



«Попри всі труднощі воєнного часу «Укртелеком» продовжує забезпечувати якісний зв’язок і підтримувати цифрову стійкість країни. Ми системно інвестуємо в будівництво оптичної інфраструктури, модернізацію мережі та щомісяця підключаємо до енергонезалежного інтернету GPON тисячі українців, підприємства і державні установи, медичні, освітні та соціально важливі заклади. І ми також забезпечуємо надійним зв’язком наших захисників. 90 тисяч кілометрів оптичних ліній уже прокладено — але це лише частина великої роботи, яку ми продовжуємо робити щодня для того, щоб у якомога більшій кількості населених пунктів нашої країни була можливість користуватися сучасними телекомунікаційними послугами». — зазначив Генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.



Зазначено, для розвитку оптичної інфраструктури на рівні мережі доступу компанія застосовує архітектуру FTTH/P на базі технології GPON, що забезпечує стабільне, швидкісне та енергонезалежне користування інтернетом навіть за умов тривалих відключень зовнішнього електропостачання.



У першому кварталі 2025 року кількість нових підключень абонентів B2C до оптичної мережі зросла на 21,7% у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Крім того, в минулому кварталі до оптичної мережі компанії було під'єднано близько 30 медичних і майже 50 освітніх закладів. Загалом швидкісний інтернет від "Укртелекому" уже доступний у понад 1 330 медичних та 1 800 освітніх установах по всій країні.



У першому кварталі 2025 року загальний дохід «Укртелеком» зріс до 1,17 млрд грн, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник EBITDA склав понад 162 млн грн, а маржа EBITDA зменшилась на 10 в.п. в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Її зниження значною мірою зумовлено суттєвим зростанням витрат за електроенергію внаслідок майже 50% росту тарифів у порівнянні з минулим роком.



У звітному кварталі «Укртелеком» сплатив близько 400 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

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