13 мая 2025 г., 11:45

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Згідно зі звітом Counterpoint Research про глобальні доходи та прогнози на ринку SoC для Android-смартфонів у четвертому кварталі 2024 року, вони зросли на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Все це завдяки високим споживчим перевагам преміум-смартфонів. Зростання доходів також було зумовлене збільшенням поставок та вищими середніми цінами на смартфони.

Коментуючи світовий ринок преміальних SoC для смартфонів, старший аналітик Counterpoint Парв Шарма (Parv Sharma) зазначив: "У 2024 році на цей сегмент припало 52% загального доходу від SoC для смартфонів Android. Конкуренція посилилася з поверненням HiSilicon і появою у сегменті MediaTek. Зростання ASP і доходів для SoC зумовлене можливостями АІ на пристроях, а потужні NPU і більші розміри кристалів стимулюють міграцію попиту до вдосконалених техпроцесів, що, в свою чергу, призводить до збільшення напівпровідникового вмісту і вартості пластин».

Щодо динаміки світової торгівлі Шарма зазначив: "Хоча зростання преміум-ринку залишається сильним, постійна тарифна невизначеність створює ризики для брендів, які більше залежать від Китаю і прагнуть диверсифікувати свою діяльність. Apple прагне до диверсифікації, але виробництво моделей Pro/ProMax за межами Китаю займе певний час. Що стосується Android, то Google і Motorola більше перебувають під пильною увагою, тоді як Samsung має кращі позиції, а її диверсифікована виробнича база дає можливість Qualcomm збільшити свою частку на важливому ринку США».

Qualcomm домінує на світовому ринку преміальних SoC для Android, де лідирують Samsung та китайські бренди. Тим часом, зростання MediaTek наразі зосереджене на китайському ринку, в основному за рахунок vivo та певної присутності на преміум-смартфонах OPPO.

Коментуючи зростання Qualcomm і MediaTek, аналітик Counterpoint Research Шивані Парашар (Shivani Parashar) підкреслив: «У 2025 році Qualcomm збереже домінуючі позиції на ринку преміальних SoC Android завдяки ексклюзивному партнерству з Samsung для серії Galaxy S25 і перемогам в дизайні серед всіх виробників Android-смартфонів, крім Google Pixel. Qualcomm представила кастомні ядра Oryon у Snapdragon 8 Elite, які добре справляються з критичними до затримок завданнями та розподіляють навантаження АІ. Qualcomm лідирує завдяки своєму стеку АІ та партнерству в екосистемі, пропонуючи спрощений досвід розгортання АІ на пристроях з використанням оптимізованих моделей та API».

Парашар також додав: «Тим часом MediaTek стала сильним конкурентом на ринку преміальних SoC. Вона стратегічно співпрацює з такими OEM-виробниками, як vivo, OPPO і Xiaomi, для створення преміальних пропозицій і завоювала собі місце на ринку преміальних SoC. З останньою моделлю Dimensity 9400 MediaTek продемонструвала вражаючу продуктивність процесора та АІ, зосередившись на ефективності. Для подальшого зростання MediaTek доведеться зосередитися на світових флагманських брендах, партнерстві з розробниками та довірі».

Доходи Samsung від продажу преміум-моделей у 2024 році підскочили в 4 рази завдяки високим продажам Galaxy S24, але, ймовірно, знизяться у цьому році через відсутність дизайнерських перемог у серії Galaxy S25. Торік HiSilicon впевнено повернувся на ринок Китаю завдяки серіям Huawei Pura 70 та Mate 70. Очікується, що у 2025 році вона залишиться третім за величиною преміальним брендом Android за доходами.

Коментуючи результати Samsung і HiSilicon, аналітик Counterpoint Research Акаш Джатвала (Akash Jatwala) pfpyfxbd: "Впровадження Exynos 2400 в серію Galaxy S24 допомогло Samsung багаторазово збільшити свій дохід у 2024 році, а також підтримало зростання її частки в сегментах середнього і високого рівня. Однак проблеми з виробництвом чипів вплинули на використання Exynos у смартфонах преміум-класу. Зростання впровадження буде залежати від того, наскільки швидко фаби Samsung зможуть масштабувати преміальні SoC наступного покоління на 2 нм з кращими показниками продуктивності».

Коментуючи результати діяльності HiSilicon, Джатвала сказав: «HiSilicon (Huawei) має сильну та лояльну клієнтську базу в Китаї, а серії Pura 70 та Mate 70 допомогли їй збільшити свою частку в 2024 році. У 2025 році HiSilicon збереже свою позицію третього за величиною бренду за часткою доходу завдяки смартфонам преміум-класу, які наближаються до MediaTek, незважаючи на пару SoC на основі техпроцесів старого покоління. Однак зростання залишатиметься невизначеним у довгостроковій перспективі через невизначеність ланцюжка поставок, впровадження провідних вузлів та обмежену географічну присутність через відсутність мобільних сервісів Google».

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