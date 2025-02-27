Фонд підтримки енергетики України за три роки залучив понад 1 мільярд євро

27 февраля 2025 г., 10:25

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У відповідь на загрозу регіональній енергетичній безпеці у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон було створено Фонд підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Він став одним із ключових механізмів відновлення енергосистеми, залучивши понад 1 мільярд євро від більш ніж 30 донорів для ремонту та підтримки енергетичної інфраструктури України.

Сьогодні Фонд еволюціонував у провідний інструмент для створення стійкої, децентралізованої енергетичної інфраструктури, що формує основу для довгострокової стійкості та розвитку.

Протягом трьох років внески до Фонду стали потужним прикладом міжнародної солідарності. Завдяки їм профінансовано понад 700 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю 600 мільйонів євро, що сприяло відновленню енергетичної інфраструктури понад 56 українських компаній у 21 регіоні.

Фонд підтримав відновлення 2 ГВт генеруючих потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.

З початку війни Секретаріат координував постачання обладнання у співпраці з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) та Міністерством Енергетики України. До серпня 2024 року було доставлено 6 000 тонн обладнання в межах 160 поставок від понад 100 компаній з 24 країн. Це обладнання отримали 75 підприємств у 18 регіонах України.

Енергетична галузь України продовжує зазнавати постійних атак. Без подальшої фінансової та технічної підтримки ризик критичних дефіцитів енергії зростає. Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Міністерство Енергетики України закликають партнерів продовжить підтримку.

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