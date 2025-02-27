Samsung випустила SSD 9100 PRO з передовою продуктивністю PCIe 5.0

27 февраля 2025 г., 11:45

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Компанія Samsung Electronics America оголосила про випуск твердотільних накопичувачів серії 9100 PRO - новітнього доповнення до лінійки споживчих SSD. Володіючи блискавичною швидкістю і ще більшою місткістю, SSD 9100 PRO та 9100 PRO з радіатором забезпечують продуктивність нового покоління.



«Ми бачимо, що користувачам, які потребують інноваційних технологій пам'яті, щоб розширити межі можливого у своїй роботі, SSD 9100 PRO відкриває нову еру продуктивності, допомагаючи їм досягти саме цього, - каже Джим Кічек (Jim Kiczek), віцепрезидент із маркетингу продуктів пам'яті Samsung Electronics America. «Завдяки збільшеному обсягу пам'яті, ще вищим швидкостям, поліпшеній енергоефективності та безперебійній надійності ця лінійка дає змогу користувачам і надалі впроваджувати інновації без обмежень у сфері зберігання даних».



Твердотільні накопичувачі 9100 PRO оснащені інтерфейсом PCIe 5.0, що дає їм змогу досягати швидкості послідовного читання/запису 14800/13400 МБ/с - вони переміщують дані вдвічі швидше, ніж попереднє покоління. Крім того, завдяки швидкості довільного читання/запису до 2200K/2600K IOPS можна працювати з величезними файлами або отримувати доступ до ігор і додатків швидше, ніж будь-коли раніше.



Серія 9100 PRO також споживає менше енергії, ніж раніше, завдяки вдосконаленому контролеру, виготовленому за нормами 5 нм. Модель 9100 PRO з радіатором також забезпечує додатковий рівень термоконтролю, споживаючи менше енергії, що робить диск більш прохолодним і довговічним. Порівняно з попередником, енергоефективність 9100 PRO збільшилася на 49%, а продуктивність вмістилася в тонкий профіль розміром 0,35 дюйма.



Як перший SSD Samsung NVMe місткістю до 8 ТБ, 9100 PRO дає змогу отримати доступ до більшого обсягу пам'яті, ніж будь-коли, для будь-яких творчих починань.



Професійне редагування фото та відео, створення контенту AI або ігри - SSD-накопичувачі серії 9100 PRO є новим еталоном надійного зберігання даних на сумісних ноутбуках, настільних ПК і PlayStation 5.



Крім того, програмне забезпечення Samsung Magician Software допомагає забезпечити роботу накопичувача як нового. Воно забезпечує захист даних і своєчасно повідомляє про оновлення прошивки.



Твердотільні накопичувачі 9100 PRO будуть доступні з березня цього року у версіях місткістю 1 ТБ ($199,99), 2 ТБ ($299,99) і 4 ТБ ($549,99). Аналогічно, модель 9100 PRO з радіатором буде доступна у версіях місткістю 1 ТБ ($219,99), 2 ТБ ($319,99) і 4 ТБ ($569,99). Моделі місткістю 8 ТБ з'являться в продажу в другій половині 2025 року.

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