Figure 03 — новий гуманоїдний робот 3-го покоління

голос Tweet Компанія Figure представила Figure 03, гуманоїдного робота 3-го покоління. Figure 03 розроблений для Helix, дому та світу у великому масштабі. Мета цієї розробки — створити справді універсального робота, який може виконувати завдання, подібні до людських, і навчатися безпосередньо у людей. Щоб реалізувати це бачення, інженерні та дизайнерські команди провели повне перероблення апаратного та програмного забезпечення для випуску Figure 03, орієнтуючись на:



Helix: Figure 03 має повністю перероблену сенсорну систему та систему рук, спеціально створені для забезпечення роботи Helix — власного штучного інтелекту Figure для зорово-мовної дії (vision-language-action AI).



Дім: Figure 03 має кілька нових функцій, включаючи м’які матеріали, бездротову зарядку, покращену аудіосистему для голосового мислення та вдосконалення безпеки акумулятора, що робить його безпечнішим та простішим у використанні в домашніх умовах.



Масове виробництво: Figure 03 був спроєктований з нуля для великосерійного виробництва. Для масштабування створено новий ланцюжок постачання та абсолютно новий процес виробництва гуманоїдних роботів на заводі BotQ.



Світ у великому масштабі: Нижча собівартість виробництва та вдосконалення, зроблені для Helix, мають значні переваги для комерційного застосування.



Немає шляху до масштабування гуманоїдних роботів без AI. Ось чому Figure 03 створено навколо єдиної мети — забезпечити справжнє мислення у всьому світі за допомогою Helix. Figure 03 представляє повністю перероблену сенсорну систему та систему рук, спеціально створені для втілення Helix в життя.



Figure 03 представляє систему зору наступного покоління, розроблену для високочастотного зорово-моторного керування. Його нова архітектура камер забезпечує подвоєну частоту кадрів, вчетверо меншу затримку та на 60% ширше поле зору на камеру — і все це в більш компактному формфакторі. У поєднанні з розширеною глибиною різкості, ця архітектура надає Helix більш щільний, стабільний потік сприйняття. Ці вдосконалення є важливими для інтелектуальної навігації та точного маніпулювання у складних, захаращених просторах, таких як будинки.



Кожна рука тепер має вбудовану камеру на долоні з широким полем зору та низькою затримкою сенсорики, яка пропонує надлишковий візуальний зворотний зв'язок на близькій відстані під час захоплення. Ці камери дозволяють Helix підтримувати візуальну обізнаність, навіть коли основні камери закриті (наприклад, при діставанні чогось із шафи або роботі в обмеженому просторі), та забезпечують безперервне, адаптивне керування в режимі реального часу.



Руки Figure 03 являють собою значний стрибок у відповідному та тактильному дизайні. Більш м'які, адаптивні кінчики пальців збільшують площу контакту з поверхнею, дозволяючи більш стабільне захоплення об'єктів різноманітних форм і розмірів. Figure виявила, що наявні на ринку тактильні датчики мають вбудовані обмеження, які не витримують реальних умов використання. Це призвело до внутрішньої розробки власного тактильного датчика першого покоління, що керується трьома принципами: надзвичайна довговічність, довгострокова надійність та високоточна сенсорика.



Кожен сенсор кінчика пальця може виявляти зусилля лише у три грами тиску — це досить чутливо, щоб реєструвати вагу скріпки, що лежить на пальці. Ця точність дозволяє Helix розрізняти надійне захоплення та наближення ковзання до того, як це станеться, забезпечуючи точне, вправне керування крихкими, нерівними або рухомими об'єктами.



Figure 03 також включає можливість вивантаження даних mmWave зі швидкістю 10 Гбіт/с, що дозволяє всьому парку завантажувати терабайти даних для безперервного навчання та вдосконалення. Разом ці досягнення позиціюють Figure 03 як унікально здатного до великомасштабного, наскрізного навчання «від пікселів до дії» (pixels-to-action).



Для ефективної роботи вдома робот повинен безперешкодно працювати поруч з людьми у їхньому повсякденному оточенні. З огляду на це, Figure 03 представляє кілька покращень дизайну, зосереджених на безпеці. Він має стратегічно розташовану піну з різною щільністю для захисту від точок защемлення, а також покритий м'якими текстильними матеріалами, а не твердими механічними деталями. Figure 03 також має на 9% меншу масу і значно менший об'єм, ніж Figure 02, що полегшує маневрування в побутових приміщеннях.



Акумулятор Figure 03 розширює межі безпеки акумуляторів для роботів та включає кілька рівнів захисту від неправильного використання або несправності, включаючи запобіжні заходи на рівнях Системи керування акумулятором (BMS), елемента, з'єднання та блоку. Акумулятор уже отримав сертифікат за стандартом UN38.3.



Крім безпеки, Figure 03 розроблений для повсякденного використання. М'які матеріали повністю можна прати, їх можна знімати або замінювати без інструментів, що дозволяє швидко та легко міняти їх. Робота також можна налаштовувати за допомогою різних варіантів одягу, включаючи одяг, виготовлений зі стійких до порізів та міцних матеріалів.



Щоб полегшити природне спілкування з роботом, Figure 03 має оновлену аудіоапаратну систему для кращого перетворення мовлення в мовлення в реальному часі. Порівняно з Figure 02, його динамік вдвічі більший і майже вчетверо потужніший, тоді як мікрофон був переміщений для покращення продуктивності та чіткості.



Продовжуючи бачення повністю автономної, бездротової системи, Figure 03 здатний до бездротової індукційної зарядки поряд із бездротовим вивантаженням даних. Зарядні котушки у ногах робота дозволяють йому просто наступити на бездротову підставку та заряджатися з потужністю 2 кВт. У домашніх умовах це означає, що робот може автоматично стикуватися та перезаряджатися за потреби протягом дня.



Гуманоїдні роботи традиційно розроблялися як інженерні прототипи, виробництво яких було трудомістким та дорогим. Figure 03 — перший робот, спроєктований з нуля для великосерійного виробництва. Розробники досягли цього за допомогою трьох основних ініціатив: переосмислення дизайну та процесів; створення абсолютно нового ланцюжка постачання; створення BotQ, власного заводу для великосерійного виробництва



Перехід від Figure 02 до Figure 03 вимагав перероблення майже кожного компонента робота з урахуванням технологічності та вартості. Команди механічної та електротехнічної інженерії агресивно зменшили кількість деталей, кроки складання та будь-які компоненти, які не були абсолютно критичними для відповідності вимогам дизайну. Якщо Figure 02 був переважно розроблений для виробництва за допомогою обробки на верстатах із ЧПК (CNC machining), то Figure 03 значною мірою покладається на інструментальні процеси, такі як лиття під тиском, лиття пластмас під тиском та штампування. Цей перехід вимагав значних початкових інвестицій в інструменти, але результат очевидний: виробництво кожної одиниці Figure 03 тепер коштує значно менше, а економіка покращується зі зростанням обсягів.



Для масштабування Figure 03, компанії Figure довелося побудувати новий ланцюжок постачання для галузі, де його наразі не існує. Figure обрала вертикальну інтеграцію для багатьох критично важливих модулів, включаючи приводи, акумулятори, датчики, конструкції та електроніку, всі з яких були повністю розроблені власними силами. Для окремих компонентів Figure стратегічно визначила та співпрацювала з постачальниками, здатними відповідати необхідним обсягам, термінам та суворим стандартам якості, що вимагаються командою. Результатом цих річних зусиль є глобальна мережа партнерів, які можуть зростати разом з Figure та досягати виробничих цілей у тисячі й згодом мільйони деталей за агресивним графіком нарощування.



BotQ — це спеціалізований виробничий об'єкт Figure, розроблений для масштабування виробництва роботів. Виробнича лінія першого покоління BotQ спочатку зможе виробляти до 12000 гуманоїдних роботів на рік, з метою виробництва загалом 100000 роботів протягом наступних чотирьох років. Замість того щоб покладатися на контрактних виробників, Figure перенесла виробництво своїх найкритичніших систем власними силами, щоб підтримувати суворий контроль над якістю, ітерацією та швидкістю. Об'єкт обладнаний сучасними системами та цифровими інтеграціями, закріпленими власною внутрішньо розробленою Системою виконання виробничих операцій (MES). Кожна підасамблея та кінцева збірка проходить через цю лінію з повною простежуваністю, забезпечуючи якість, повторюваність та безперервне вдосконалення.



Зосередженість Figure на домашньому ринку жодним чином не применшує потенціал Figure 03 для комерційного ринку. Вирішуючи проблеми мінливості та складності домашнього середовища, Figure розробляє справді універсальний продукт, який може виконувати найширший спектр завдань у робочій силі.



Figure 03 добре підходить для комерційного застосування з кількох причин. Приводи можуть працювати на вдвічі більшій швидкості з покращеною щільністю крутного моменту (Нм/кг). Найбільш значущим результатом цього є здатність швидше підбирати та розміщувати предмети.



Вдосконалення рук та сенсорної системи, зроблені для Helix, мають велике значення для комерційних випадків використання. Завдяки оновленню камери та системи сприйняття, Figure 03 зможе інтелектуально навігувати комерційними середовищами та виконувати точне маніпулювання. Зміни в руках (додана відповідність, площа кінчиків пальців, тактильна сенсорика) забезпечують краще та стабільніше захоплення різноманітних об'єктів, таких як невеликі шматки листового металу та деформовані поліетиленові пакети.



Завдяки індукційній зарядці Figure 03 здатний до майже безперервної роботи, якщо він може наступати на зарядний килимок протягом певного періоду часу під час використання. Швидке бездротове вивантаження даних також означає, що робот може безперешкодно вивантажувати дані під час перерв у змінах, просто повертаючись на док-станцію.



Комерційні клієнти також можуть розробити окрему уніформу для свого парку Figure 03, з можливістю використання більш міцних або стійких до порізів матеріалів, та вносити інші дизайнерські зміни для конкретних середовищ. Нові бічні екрани на Figure 03 навіть дозволяють швидко ідентифікувати роботів у великих парках і можуть бути повністю налаштовані відповідно до брендингу або операційних потреб кожного клієнта.



Зазначено, Figure 03 являє собою безпрецедентний прогрес у перетворенні гуманоїдних роботів з експериментальних прототипів на придатні для розгортання, масштабовані продукти. Об'єднуючи передові можливості сприйняття та тактильний інтелект із безпечним для дому дизайном та готовністю до масового виробництва, Figure створила платформу, здатну навчатися, адаптуватися та працювати як у домашніх, так і в комерційних умовах. Розроблений для Helix, дому та світу у великому масштабі, Figure 03 закладає основу для справжньої універсальної робототехніки — тієї, що здатна трансформувати те, як люди живуть і працюють.

