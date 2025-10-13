 
Мінцифри: від цифрової до агентивної держави

13 октября 2025 г., 12:25
Мінцифри повідомило про результати участі у Tallinn Digital Summit 2025.

Як зазначається, TDS - один із найбільших світових форумів GovTech-інновацій, який організовує Прем’єр-міністр Естонії. 

Нашу крану представили заступник Міністра Віталій Балашов, радниця Михайла Федорова Валерія Іонан та Chief AI Officer Данило Цьвок. Вони презентували шлях цифрової трансформації України та бачення розвитку АІ в публічному секторі.

Ключові акценти:
- Дія.AI — презентували, як Україна інтегрує ШІ в держсервіси
- на головній сцені розказали про зміцнення естонсько-українського цифрового партнерства
- підписали новий Меморандум про співпрацю з Естонією
- запустили Європейський форум жінок у цифровому лідерстві

Було проведено стратегічні зустрічі з урядами Естонії, Великої Британії, Норвегії, Квебеку та Молдови, а також узгодили подальші кроки з OECD, Govstack, E-Governance Academy, ESTDEV, ITU, DIGITALEUROPE, NVIDIA та Mistral AI. Паралельно  долучилися до робочої зустрічі у форматі Тристороннього цифрового партнерства — Україна, Естонія і Велика Британія. Обговорили фокус спільної роботи на наступний рік — АІ в державних сервісах.

Мінцифри зазначило, що Естонія залишається для України стратегічним союзником і справжнім другом, з яким нас об’єднує спільне бачення цифрового майбутнього.

