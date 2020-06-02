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Equinix приобретает 13 ЦОД у Bell Canada за 750 млн долл.

2 июня 2020 г., 16:25

Компания Equinix, глобальный оператор дата-центров, сообщает о подписании соглашения с Bell Canada на сумму 750 млн долл., в рамках которого будут приобретены 13 ЦОД крупнейшей канадской телекоммуникационной компании.

На данный момент калифорнийская Equinix уже  крупнейшим в мире оператором центров обработки данных и поставщиком услуг колокейшн. Ее сеть насчитывает более 210 объектов.

Компания представляет сервисы по размещению технологической инфраструктуры, позволяет провайдерам общедоступных облачных сервисов и другим партнерам связывать их инфраструктуру со своей сетью центров обработки данных, используя платформу ECX Fabric. Именно это отличает  Equinix от остальных игроков в сегменте.

Компания прогнозирует, что приобретенные у Bell Canada ЦОД принесут около 105 млн долл. дохода в текущем финансовом году.


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