Продажи смартфонов упали более чем на 20%

2 июня 2020 г., 15:55

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Под влиянием пандемии коронавируса потребители заметно снизили спрос на товары, не входящие в разряд первой необходимости. Как результат, по оценкам Gartner, глобальные продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале года сократились на 20,2% «YoY».

Все ключевые вендоры за исключением Xiaomi ушли в минус. Последняя же показала хорошие результаты благодаря высоким продажам Redmi на международных рынках и мощным онлайновым каналам продаж.

Несмотря на спад в размере 22,7%, верхняя позиция по-прежнему принадлежит Samsung. Провал мог быть гораздо глубже, но поспособствовало то, что основные производственные мощности компании находятся за пределами попавшего под локдаун Китая.

Антирекордом отметилась Huawei, ухудшившая продажи к прошлому году на 27,3%. Помимо проблем с COVID-19 привлекать покупателей на международных рынках вендору сильно мешало отсутствие на устройствах популярных приложений Google.

Хотя Apple не столь зависима от Китая, как Huawei, Oppo или Vivo, нарушение в цепочках поставок компонентов и закрытие магазинов существенно отразились на отчетности вендора. Продажи iPhone упали более чем на 8%.

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