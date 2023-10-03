ELKO Ukraine запропонує клієнтам компоненти Montech для ігрових комп’ютерів

3 октября 2023 г., 14:35

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Асортимент ELKO Ukraine поповнився корпусами для ігрових ПК, системами охолодження та блоками живлення тайванського бренду Montech. Основна перевага його продукції полягає у зосередженості на покращені теплових характеристик та тихої роботи комп’ютера. Пристрої Montech очікуються на складі ELKO Ukraine вже цієї осені.

Виробник приділяє велику увагу контролю якості – незалежно від продукту, проводиться ретельний відбір усіх елементів, щоб забезпечити дотримання необхідних стандартів. Його асортимент задовольнить, як геймерів-початківців, так і просунутих кіберспортсменів, які шукають вдалі рішення для створення потужних та ефективних ігрових систем.

«Продукція Montech вирізняється гарним співвідношення ціни та якості. Особливо привабливо виглядають ігрові корпуси цього бренду, у комплекті з якими йдуть усі необхідні вентилятори для охолодження, що значно знижує витрати кінцевого користувача», – вважає Валерій Костюченко продакт-менеджер напряму «Блоки живлення, корпуси та системи охолодження» компанії ELKO Ukraine.

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