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ELKO Ukraine запропонує клієнтам компоненти Montech для ігрових комп’ютерів

3 октября 2023 г., 14:35
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Асортимент ELKO Ukraine поповнився корпусами для ігрових ПК, системами охолодження та блоками живлення тайванського бренду Montech. Основна перевага його продукції полягає у зосередженості на покращені теплових характеристик та тихої роботи комп’ютера. Пристрої Montech очікуються на складі ELKO Ukraine вже цієї осені.

ELKO Ukraine запропонує клієнтам компоненти Montech для ігрових комп’ютерів

Виробник приділяє велику увагу контролю якості – незалежно від продукту, проводиться ретельний відбір усіх елементів, щоб забезпечити дотримання необхідних стандартів. Його асортимент задовольнить, як геймерів-початківців, так і просунутих кіберспортсменів, які шукають вдалі рішення для створення потужних та ефективних ігрових систем.

«Продукція Montech вирізняється гарним співвідношення ціни та якості. Особливо привабливо виглядають ігрові корпуси цього бренду, у комплекті з якими йдуть усі необхідні вентилятори для охолодження, що значно знижує витрати кінцевого користувача», – вважає Валерій Костюченко продакт-менеджер напряму «Блоки живлення, корпуси та системи охолодження» компанії ELKO Ukraine.

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