ELKO Ukraine починає дистрибуцію потужних блоків живлення для ПК Super Flower

ELKO Ukraine оголошує ексклюзивну дистриб’юторську угоду з брендом Super Flower, згідно з якою постачатиме на український ринок блоки живлення для ПК великої потужності (понад 1000 Вт) для геймерів, ентузіастів і професіоналів.

Флагман компанії – Super Flower Leadex Titanium 2800W ATX3.1, перший блок живлення для ПК у споживчому сегменті з потужністю 2800 Вт і сертифікацією 80 PLUS Titanium – найвищим стандартом енергоефективності. Це рішення для екстремальних збірок, високопродуктивних робочих станцій, а також мульти-GPU систем і серверів, для яких стабільність має критичне значення.

Ще одна топова модель – Super Flower Leadex Platinum 2000W, створена для високопродуктивних систем, яким потрібен баланс між потужністю, ефективністю та низьким рівнем шуму. Цей блок живлення має сертифікацію 80 PLUS Platinum.

Тайванська Super Flower Computer була заснована у 1991 році та спеціалізується на розробці й виробництві блоків живлення, корпусів і аксесуарів для ПК. За понад 30 років компанія стала авторитетним виробником, співпрацюючи з провідними брендами у форматі OEM, а також створюючи власні флагманські лінійки – Leadex, Hydro та Cooldex.

