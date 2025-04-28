ELKO Ukraine просуватиме розумні рішення Petkit для догляду за домашніми тваринами

28 апреля 2025 г., 15:35

Продуктовий портфель ELKO Ukraine поповнили рішення компанії Petkit, що спеціалізується на розробці інтелектуальних продуктів, які покращують якість життя домашніх улюбленців та спрощують повсякденний догляд за ними. Компанія поєднує сучасний дизайн, функціональність, технології штучного інтелекту та IoT, забезпечуючи комфорт, гігієну та безпеку у догляді за тваринами.

Для партнерів ELKO Ukraine стають доступними найпопулярніші продукти бренду: автоматичні поїлки-фонтанчики, розумні годівниці з можливістю дистанційного керування через застосунок; смартлотки для котів з автоматичним очищенням і дезодорацією; аксесуари для догляду та дозвілля – сушки, щітки, кусачки, іграшки, рюкзаки-переноски тощо.

У рамках цього партнерства ELKO використовуватиме свою дистриб’юторську мережу для просування і розповсюдження рішень Petkit серед роздрібних партнерів, зоомагазинів і мереж електроніки по всій Україні.

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