Світові продажі електромобілів зросли на 49% до 6,2 млн одиниць у першому півріччі

3 октября 2023 г., 15:25

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Canalys наголошує, що у першій половині 2023 року спостерігалося значне зростання ринку електромобілів, що відображає зростання їх популярності.

Китай був безумовно найбільшим ринком у цьому напрямку, на нього припало 55% світових продажів електромобілів за період - загалом 3,4 мільйона машин. Це становить 31% всіх поставок легкових автомобілів в регіоні, в порівнянні з 15% за весь 2021 рік. "Темпи зростання в Китаї в першому півріччі 2023 року склали 43%, що є помітним зниженням у порівнянні з надзвичайними 118%, які спостерігалися в першому півріччі 2022 року. Припинення програми підтримки електромобілів у Китаї спричинило збої, невизначеність та цінову війну, - сказав головний аналітик Canalys Джейсон Лоу (Jason Low). - Хоча в Піднебесній доступний величезний вибір електромобілів, жодна модель не займає більше 10% ринку. BYD є провідним брендом електромобілів у Китаї, але цінова війна на чолі з Tesla стала викликом для менших брендів".

У порівнянні з іншими країнами, Китай зберігає переповнений і висококонкурентний ринок, який знаходиться на межі консолідації і перегрупування. "Цінові війни змусили більше автовиробників зосередитися на скороченні витрат, але надмірний акцент на цьому може призвести до зменшення інвестицій в нові технології. Завдяки електрифікації та смарт-технологіям автомобілі перетворилися зі зрілих промислових продуктів на безперервно ітеративні технологічні продукти. Як наслідок, автовиробники повинні швидко вдосконалювати свої програмні та апаратні можливості, створювати інтелектуальні екосистеми, пов'язані з автомобілями, і розвивати нові культури брендів та автомобільні концепції", - додав Лоу.

Європа є другим за величиною ринком електромобілів з часткою 24% і 1,5 мільйонами відвантажень. У Європі спостерігається вражаючий сплеск використання електромобілів: річне зростання склало 34%, що є значним стрибком у порівнянні зі скромними 9%, зафіксованими в першому півріччі 2022 року. "У Європі спостерігається хороший попит на електромобілі. Полегшення проблем з ланцюжком поставок і збільшення обсягів поставок сприяли зростанню. Зараз на електромобілі припадає понад 19% продажів всіх автомобілів, що продаються в регіоні, - сказав аналітик Canalys Ешвін Амберкар (Ashwin Amberkar). - У той час, як Tesla переконливо лідирує на європейському ринку електромобілів, кілька китайських брендів наважилися вийти, що призвело до неоднозначних результатів. Варто зазначити, що впровадження електромобілів все ще стикається з проблемами на основних європейських ринках, включаючи Італію та Іспанію".

Для порівняння, США все ще відстають у світових продажах електромобілів, займаючи лише 13% ринку, але вони демонструють позитивні ознаки зростання, загалом 815 000 одиниць. Цей сплеск дозволив США стати одним з найбільш швидкозростаючих ринків електромобілів у світі, де частка збільшилася на 97% у річному обчисленні порівняно з 62% у першому півріччі 2022 року. Впровадження нових субсидій на електромобілі в США мало різний вплив на різних виробників на ринку. Хоча Tesla залишається домінуючою силою там у 2023 році, збільшується попит на більш широкий спектр варіантів електромобілів, щоб задовольнити зростаючий інтерес споживачів до електромобілів.

Оскільки світ рухається в напрямку сталого розвитку, ринок електромобілів готовий до значного зростання в другій половині року. За оцінками Canalys, у 2023 році електромобілі становитимуть 18% загального ринку, а глобальні продажі перевищать 14 мільйонів одиниць, що на 39% більше, ніж торік.

Tesla лідирує на світовому ринку BEV. Продажі зросли на 65% у річному обчисленні до 935 000 одиниць у першому півріччі 2023 року порівняно з 565 000 рік тому. Компанія стабільно входить до трійки лідерів у ключових регіонах з двозначними частками ринку. Модель Y продовжує утримувати провідну позицію з часткою ринку понад 13%. За нею слідує Модель 3, яка відновила свої обсяги в першому півріччі 2023 року з 7%. Однак на частку Model X і Model S припадає менше 1%.

У першому півріччі 2023 року BYD продала понад 1,3 мільйона одиниць BEV і PHEV по всьому світу, що на 104% більше і вдвічі більше, ніж торік. Найбільш продавані моделі BYD - Yuan PLUS, Dolphin і Song Pro - в сукупності займають 9% світових продажів електромобілів. Окрім надзвичайних показників у Китаї, вражаючих результатів також досягли ринки, що розвиваються, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Африці.

Крім того, є кілька регіональних гравців. Наприклад, Tata Motors в Індії зафіксувала відвантаження понад 30 000 одиниць у першій половині року, ставши лідером індійського ринку. За прогнозами Canalys, індійська автомобільна промисловість готова зробити великий стрибок на ринку електромобілів (EV) у другій половині цього десятиліття. Оскільки низка автовиробників узгоджують свої стратегії мобільності з урядовою метою, згідно з якою до 2030 року електромобілі становитимуть 30% усіх проданих автомобілів.

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