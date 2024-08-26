Достроково з планового ремонту вийшов ще один блок АЕС

26 августа 2024 г., 8:05

Міністерство енергетики України повідомило, що 23 серпня після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива до енергосистеми підключено ще один атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та посилить стабільність енергосистеми і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

«Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії»,- сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Атомна генерація - основа енергетичної стабільності та незалежності України. Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії.

Наприкінці липня атомники змогли на 2 тижні раніше запланованих термінів завершити ремонти 2-х атомних блоків і підключити їх до енергосистеми. Це мало суттєвий позитивний вплив на зменшення наявного дефіциту в енергосистемі.

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