Квартальний дохід Zoom зріс до 1,16 млрд дол.

26 августа 2024 г., 9:35

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Компанія Zoom Video Communications, як повідомляє Reuters, підвищила свій річний прогноз доходів, що зумовлено високим попитом на інструменти для спільної роботи на основі штучного інтелекту, які використовуються в гібридних робочих моделях.

Виторг за другий квартал склав 1,16 мільярда доларів, перевершивши прогноз LSEG на рівні 1,15 мільярда доларів.

Компанія заробила $1,39 на акцію на скоригованій основі, що також перевищило прогноз аналітиків на рівні $1,21.

Підкреслюється, що Zoom подвоює зусилля, спрямовані на інтеграцію штучного інтелекту в свої продукти, розширення спектру послуг і використання зростаючої тенденції гібридної роботи.

Контакт-центр Zoom, омніканальна платформа компанії на базі штучного інтелекту, яка надає компаніям персоналізовані відповіді для своїх клієнтів, залучив кількох відомих клієнтів, включаючи найбільшу на сьогоднішній день угоду з одним замовленням у другому кварталі.

Zoom повідомила, що кількість великих клієнтів, які принесли понад 100 тис дол. за 12 місяців, зросла на 7,1%. Середньомісячний відтік в Інтернеті також досяг найнижчого показника за всю історію.

Як вважають аналітики, це свідчить про те, що Zoom «робить більше, ніж просто утримує свої позиції. Вони зміцнюють свій фундамент і переконуються, що готові до довгого шляху».

Компанія очікує, що дохід у 2025 фінансовому році складе від 4,63 до 4,64 мільярда доларів, порівняно з 4,61 і 4,62 мільярда доларів, прогнозованими раніше.

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