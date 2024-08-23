Китайські виробники роботів наздоганяють Tesla у створенні роботів-гуманоїдів

23 августа 2024 г., 17:27

0

Tweet

Reuters пише, що Китай домінує на ринку електромобілів, але тепер він переслідує Tesla в гонці за створенням роботів-гуманоїдів.

На Всесвітній конференції робототехніки цього тижня в Пекіні понад два десятки китайських компаній продемонстрували людиноподібних роботів, призначених для роботи на заводах і складах.

Поштовх Китаю в цю галузь, що розвивається, ґрунтується на формулі, яка стояла за початковим розвитком електромобілів більше десяти років тому: державна підтримка, нещадна цінова конкуренція з боку широкого кола нових учасників і глибокий ланцюжок поставок.

«Китайська індустрія людиноподібних роботів демонструє явні переваги в інтеграції ланцюжка поставок і можливостях масового виробництва», - сказав Арджен Рао (Arjen Rao), аналітик китайського дослідницького інституту LeadLeo.

У січні Пекін створив державний фонд робототехніки з бюджетом 1,4 млрд дол., а в липні Шанхай оголосив про плани створити фонд гуманоїдної індустрії з бюджетом 1,4 млрд доларів.

Роботи, представлені на виставці цього тижня, походять від тих самих вітчизняних постачальників, які піднялися на хвилі електромобілів, включаючи виробників акумуляторів і датчиків.

У січні Goldman Sachs прогнозував, що до 2035 року річний світовий ринок людиноподібних роботів досягне 38 мільярдів доларів, при цьому буде здійснено майже 1,4 мільйона поставок для споживчих і промислових застосувань. За оцінками банку, вартість матеріалів для їх створення впала до 150 000 доларів за штуку в 2023 році, не враховуючи витрат на дослідження і розробки.

«Є великий простір для зниження вартості, - заявив Ху Дебо (Hu Debo), генеральний директор Shanghai Kepler Exploration Robotics, компанії, співзасновником якої він став минулого року, натхненний людиноподібним роботом Optimus від Tesla. - Китай спеціалізується на швидкій ітерації та виробництві».

Компанія Ху працює над п'ятою версією робота-робітника для випробування на заводах. Він очікує, що ціна на нього буде меншою за 30 000 доларів.

Коли Tesla відкрила свій завод у Шанхаї в 2019 році, китайські чиновники заявили, що очікують, що піонер електромобілів матиме «ефект сома» для китайської промисловості: з'явиться великий конкурент, який змусить китайських конкурентів плавати швидше.

За словами Ху, робот Optimus від Tesla мав схожий ефект.

Американський автовиробник вперше представив Optimus у 2021 році, який генеральний директор Ілон Маск тоді назвав потенційно «більш значущим, ніж автомобільний бізнес з часом».

Компанія Маска використовує для Optimus підхід штучного інтелекту, заснований на програмному забезпеченні «Повне самостійне водіння» для електромобілів. Китайські конкуренти і аналітики кажуть, що Tesla має раннє лідерство в галузі AI, але Китай має можливість знизити ціну виробництва.

Цього тижня Tesla продемонструвала Optimus, манекен, що стояв у коробці з оргскла поруч з кібер-вантажівкою на виставці, яка проходила паралельно з конференцією в Пекіні.

Optimus перевершив багатьох китайських гуманоїдів, які махали руками, ходили або навіть знизували плечима, але він все одно був одним з найпопулярніших експонатів і був переповнений людьми, які фотографували його.

«Наступного року на заводі буде понад 1 000 моїх співвітчизників», - свідчила табличка поруч з Оптимусом.

У своїй заяві Tesla підтвердила, що планує вийти за рамки прототипів і почати виробництво Optimus в невеликих обсягах наступного року.

Гонконгська компанія UBTECH Robotics також тестує своїх роботів на автомобільних заводах. Вона почала співпрацювати з Geely, а в четвер оголосила про угоду щодо тестування роботів на заводі Audi в Китаї.

«До наступного року наша мета - перейти до масового виробництва», - сказав Сотіріос Стасінопулос (Sotirios Stasinopoulos), керівник проекту UBTECH. За його словами, це означатиме, що на заводах працюватиме до 1000 роботів.

UBTECH використовує у своїх роботах чіпи Nvidia, але понад 90% компонентів походять з Китаю.

Нинішнє покоління виробничих роботів - масивні руки, здатні зварювати та виконувати інші завдання - в основному розробляють компанії за межами Китаю, в тому числі японська Fanuc, швейцарська інженерна група ABB і німецька Kuka, що належить китайському виробнику побутової техніки Midea.

За даними Міжнародної федерації робототехніки, Китай лідирує у світі за кількістю встановлених на заводах виробничих роботів, що більш ніж утричі перевищує кількість роботів у Північній Америці.

Сінь Гуобінь (Xin Guobin), заступник міністра промисловості та інформаційних технологій Китаю, заявив на відкритті заходу в Пекіні, що його міністерство виконує вказівки Сі і зробило Китай «важливою силою у світовій індустрії робототехніки».

У листопаді минулого року Китай закликав до масового виробництва людиноподібних роботів до 2025 року, але це почнеться в набагато менших масштабах, ніж потрібно для трансформації виробництва електромобілів.

«Я вважаю, що, ймовірно, пройде щонайменше 20-30 років, перш ніж людиноподібні роботи зможуть досягти широкомасштабного комерційного застосування», - резюмував Арджен Рао.

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!

0

Tweet