Дослідники з Ейндховена побили рекорд за швидкістю передачі даних в історії

28 декабря 2023 г., 11:35

Вченим з Ейндховена спільно з колегами з Японії та Італії вдалося побити рекорд під час надсилання цифрового файлу. Швидкість передачі пакета становила 22,9 петабіта на секунду. Колишній рекорд, досягнутий 2020 року, відрізняється вдвічі - 10,66 петабіта на секунду.



За словами дослідника Чіго Оконкво (Chigo Okonkwo) з Ейндховенського технологічного університету (TU/e), досягнута швидкість відповідає "приблизно 20-кратному обсягу світового інтернет-трафіку за секунду" та "229-кратному перевищенню максимальної пропускної спроможності використовуваних наразі оптоволоконних кабелів".



Він порівняв це з "одночасним переглядом потоків Netflix 1 мільярдом людей. Або 10 мільярдів людей, які здійснюють індивідуальні відеодзвінки у форматі HD. Це більше відеодзвінків, ніж людей на планеті".



За словами Оконкво, такі високошвидкісні з'єднання допомагають більшій кількості людей залишатися на зв'язку. Це також робить можливими нові додатки, такі як штучний інтелект. Ця технологія, за його словами, "жадає пропускної здатності".

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