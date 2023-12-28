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Стартувало бета-тестування програми uResidency для іноземців

28 декабря 2023 г., 12:52
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Мінцифри повідомляє, що створює бізнес-можливості для іноземців в Україні - запущено бета-тест програми uResidency.

Мова йде про програму електронного резидентства, завдяки якій громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести бізнес з будь-якого куточка світу, сплачуючи податки до нашого бюджету.

В uResidency всі послуги автоматизовані й онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також будуть переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування в розмірі 5% і відсутності бухгалтерії та звітів.

Програма стане потужним джерелом для відновлення економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців, вважають у Мінцифри. Це також популяризуватиме бренд України як цифрової держави.

Як зазначається, над новою програмою працювали три роки.

Підкреслюється, що зараз лише кілька країн у світі пропонують електронне резидентство. «Україна пропонує іноземним підприємцям найбільш вигідні умови для сплати податків та людиноцентричний сервіс, у якому бізнес можна вести в кілька кліків», йдеться у заяві Мінцифри.

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