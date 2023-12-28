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Програма ЄС з фінансування науки та інновацій із бюджетом у понад 95,5 млрд євро відкрила у Києві офіс

28 декабря 2023 г., 10:45
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У Києві відкрили офіс проєкту «Горизонт Європа» від Єврокомісії. «Горизонт Європа» — це найбільша програма ЄС з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом у понад 95,5 мільярдів євро. Це великі перспективи для української науки та інноваторів і можливість інтегруватися в наукове комʼюніті ЄС. Офіс проєкту в Україні стимулюватиме більшу кількість заявок, гранти видаватимуть через Національний фонд досліджень.

Крім того, повідомляється, що Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) відкриває в Києві інноваційний хаб. Він об’єднає всі 9 спільнот та стане єдиним контактним представництвом EIT в Україні. Завдяки цьому українські новатори, підприємці та науковці матимуть доступ до найбільшої інноваційної екосистеми Європи. За останній рік EIT запустив понад 50 програм розвитку освіти та підприємництва для українців і направив понад 4 млн євро підтримки.

Наука, інновації, технології набувають нового сенсу й повинні стати трендом у нашому суспільстві. Європейські партнери підтримують наші зусилля в цих сферах, відкривають доступ до своїх програм, до комʼюніті й найбільшої програми ЄС з фінансування науки та інновацій.

Під час війни особливо відчутно, як стартапи, технології, інновації та наука можуть приносити користь людям, рятувати життя та стимулювати економіку. Дякую партнерам за підтримку.

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