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Портфель Softprom доповнила платформа для цифрової взаємодії з працівниками Workvivo

29 июля 2025 г., 14:35
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Портфель Softprom доповнила платформа для цифрової взаємодії з працівниками Workvivo

Компанія Softprom розширила портфель платформою для покращення цифрового досвіду співробітників Workvivo by Zoom. Це рішення допомагає створити єдиний інформаційний простір, підвищити залученість команд і спростити внутрішню комунікацію.

Зокрема Workvivo допомагає розв'язувати проблеми: низької залученості працівників; застарілих та розрізнених інструментів; складності охоплення гібридних і польових працівників; плинності кадрів і складного найму; марнування часу на пошук інформації.

Workvivo об’єднує комунікацію, інтранет та HR-сервіси в єдину інтуїтивну платформу. Вона пропонує простий інтерфейс із «соціальним відчуттям»; динамічний контент (відео, подкасти, стріми, новини, голосування); автоматичний переклад на понад 90 мов; аналітику по активності, залученості, охопленню; вбудоване визнання колег; глибоку інтеграцію з Microsoft 365, Google Workspace, Zoom, Slack, ServiceNow тощо.

Workvivo вже успішно використовують Amazon, Ryanair, Bupa, Mercedes та багато інших міжнародних компаній. Серед українського бізнесу переваги Workvivo вже оцінили Comfy, Банк Кредит Дніпро та Ciklum.

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