Softprom пропонує AI-рішення tl;dv для вдосконалення бізнес-комунікацій

6 августа 2025 г., 14:25

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Компанія Softprom оголошує про підписання партнерської угоди з tl;dv Solutions, розробником передової платформи для аналізу зустрічей на основі штучного інтелекту. Згідно з угодою Softprom стає офіційним постачальником рішень tl;dv у всіх країнах присутності, пропонуючи своїм клієнтам інструменти для перетворення щоденних онлайн-зустрічей на дієву аналітику та стратегічний актив.

Партнерство спрямоване на розв'язання поширеної проблеми «втоми від зустрічей» та втрати інформації в сучасному бізнес-середовищі. Платформа tl;dv (абревіатура від «Too Long; Didn't View» – «Занадто довго; не дивився») дозволяє автоматично записувати, транскрибувати та аналізувати розмови, звільняючи робітників від рутинних завдань.

Softprom постачатиме повний спектр рішень tl;dv, які допомагають вирішувати ключові завдання для відділів продажів, роботи з клієнтами, розробки продуктів та маркетингу.

Зокрема йдеться про: автоматизований запис і транскрипцію (повна інтеграція з Google Meet, Zoom та Microsoft Teams для надійного запису та створення точних текстових розшифровок зустрічей з підтримкою понад 30 мов); AI-підсумки та нотатки (автоматичне створення стислих резюме, ключових висновків та планів дій, що дозволяє командам зосередитися на суті розмови, а не на конспектуванні); AI-аналітика багатьох зустрічей (аналіз десятків розмов для виявлення тенденцій, згадок конкурентів, заперечень клієнтів та ринкових сигналів); інструменти для асинхронної співпраці (можливість створювати короткі відеокліпи з найважливіших моментів зустрічей та ділитися ними з колегами, що значно скорочує кількість необхідних учасників); глибока інтеграція в робочі процеси (нативна інтеграція з понад 6000 інструментами, включаючи ключові CRM-системи (Salesforce, HubSpot), платформи для співпраці (Slack, MS Teams) та інструменти управління проєктами (Jira, Notion); безпека корпоративного рівня (платформа відповідає стандартам SOC2 та GDPR, забезпечуючи найвищий рівень захисту та конфіденційності даних).

«Як партнери Zoom та Google, ми бачимо, що ринок дозрів: статистика показує, що майже кожен третій клієнт, який використовує Meet, Zoom або Teams, вже готовий впроваджувати AI-аналітику для зустрічей. tl;dv – це не просто ще один продукт, це відповідь на наявний попит, яка дозволить нашим партнерам підвищити продуктивність користувачів вже сьогодні», – зазначив Павло Жданович, керівний директор Softprom.

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